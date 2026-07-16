United E-Motor Buka Pintu untuk Kampus, Mahasiswa UNISSULA Lihat Langsung Produksi Motor Listrik Buatan Indonesia

JawaPos.com - Industri kendaraan listrik nasional terus menarik perhatian kalangan akademisi. PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) melalui United E-Motor menerima kunjungan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ke fasilitas produksi United E-Motor Plant 3 di Curug, Tangerang.

Kegiatan ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk melihat langsung proses produksi motor listrik sekaligus memahami perkembangan teknologi dan manufaktur kendaraan listrik buatan Indonesia.

Mahasiswa Pelajari Proses Produksi Motor Listrik Kunjungan yang diikuti jajaran dekan, dosen, dan mahasiswa tersebut turut didampingi Staf Khusus Wakil Presiden RI, Tina Talisa. Agenda ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri otomotif, khususnya dalam pengembangan kendaraan listrik nasional.

Selama berada di pabrik, peserta diajak menyaksikan seluruh proses produksi motor listrik, mulai dari tahap perakitan, pengujian kualitas (quality control), hingga proses akhir sebelum kendaraan dipasarkan kepada konsumen.

Selain itu, rombongan juga melihat fasilitas konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik yang dikembangkan United E-Motor sebagai salah satu solusi mendukung percepatan transisi menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Mengenal Teknologi Manufaktur Kendaraan Listrik Tak hanya melihat proses produksi, mahasiswa juga mendapatkan penjelasan mengenai standar kualitas manufaktur, penerapan teknologi dalam proses perakitan, hingga pengembangan inovasi kendaraan listrik yang dilakukan perusahaan.

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan ilmu teknik di dunia industri sekaligus memperkaya wawasan mahasiswa tentang perkembangan industri otomotif nasional.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Henry Mulyadi, dalam pernyataannya, Kamis (16/7) mengatakan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era elektrifikasi kendaraan.

"Kami menyambut baik kunjungan dari Fakultas Teknologi Industri UNISSULA sebagai bentuk sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Kami berharap mahasiswa dapat melihat langsung proses manufaktur kendaraan listrik di Indonesia sekaligus memahami bahwa industri ini terus berkembang dan membutuhkan SDM yang kompeten serta inovatif," ujar Henry.