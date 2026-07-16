First Impression Mitsubishi New Xforce HEV: SUV Hybrid yang Tak Sekadar Irit, Tapi Nyaman Dikendarai

JawaPos.com - Mitsubishi Motors menghadirkan warna baru di segmen SUV hybrid melalui New Xforce HEV. JawaPos.com sempat mencoba untuk pertamakalinya sebelum peluncuran di training center Mitsubishi di kawasan Cibitung. Sejak pedal gas pertama diinjak, teknologi hybrid generasi kedua membuat SUV ini mampu menghadirkan akselerasi yang halus, kabin yang senyap, serta efisiensi bahan bakar tanpa mengurangi kenyamanan berkendara.

Bukan sekadar menawarkan efisiensi bahan bakar, SUV kompak ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih halus, responsif, dan senyap berkat teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) generasi kedua.

Dipadukan dengan fitur keselamatan modern, tujuh mode berkendara, dan kabin yang semakin premium, New Xforce HEV memberikan kesan pertama sebagai SUV hybrid yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas harian masyarakat Indonesia.

Bisadikatakan New Xforce HEV tampil sebagai salah satu penantang serius di segmen SUV hybrid Indonesia.

Alih-alih hanya mengejar konsumsi bahan bakar yang irit, Mitsubishi memilih menghadirkan teknologi elektrifikasi yang benar-benar terasa manfaatnya dalam penggunaan sehari-hari.

Tampilan New Xforce HEV dari samping. (Dony/JawaPos.com)

Pendekatan inilah yang membuat New Xforce HEV menawarkan pengalaman berkendara yang lebih natural, praktis, dan relevan bagi konsumen Indonesia yang mulai beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Mitsubishi New Xforce HEV sebagai varian tertinggi dalam keluarga Xforce. Mitsubishi tetap mempertahankan karakter SUV yang nyaman dikendarai, namun kini dibalut teknologi elektrifikasi generasi kedua yang lebih matang. Filosofi "Electric Drive, Beyond Hybrid Confidence" menjadi benang merah yang terasa di hampir seluruh aspek kendaraan.

Tampilan Lebih Modern dengan Identitas Hybrid Secara desain, Mitsubishi tidak melakukan perubahan besar pada Xforce. Siluet SUV kompak yang modern tetap dipertahankan karena telah mendapat respons positif di pasar.

Pembeda utama hadir melalui sejumlah detail eksklusif seperti pelek 18 inci dengan desain khusus HEV, emblem Hybrid EV, aksen grille baru, lampu belakang bergaya clear smoke, serta penggunaan electric shifter yang membuat kabin terlihat lebih modern.

Logo New Xforce HEV pada sisi pintu depan. (Dony/JawaPos.com)