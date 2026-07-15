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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.00 WIB

MG ZS Hybrid+ Resmi Meluncur, SUV Hybrid Baru dengan 15 ADAS Siap Tantang Para Rival

MG ZS Hybrid+ hadir dengan ragam fitur ADAS. (MG) - Image

MG ZS Hybrid+ hadir dengan ragam fitur ADAS. (MG)

JawaPos.com - Persaingan SUV hybrid di Indonesia dipastikan semakin menarik. MG Motor Indonesia resmi memperkenalkan MG ZS Hybrid+, model terbaru yang mengandalkan teknologi hybrid generasi baru, 15 fitur ADAS, serta kabin premium.

Kehadirannya sekaligus menambah pilihan bagi konsumen yang menginginkan SUV hemat bahan bakar tanpa mengorbankan performa dan kenyamanan. Kehadiran model ini menjadi bagian dari strategi MG untuk menawarkan lebih banyak pilihan kendaraan ramah lingkungan sesuai kebutuhan konsumen.

CEO MG Motor Indonesia, Jason Huang, mengatakan permintaan kendaraan elektrifikasi di Indonesia terus meningkat. Karena itu, MG menghadirkan ZS Hybrid+ sebagai alternatif bagi konsumen yang menginginkan SUV dengan teknologi hybrid modern.

"MG ZS Hybrid+ menjadi bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pilihan kendaraan elektrifikasi yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujar Jason Huang.

MG ZS Hybrid+ mengombinasikan mesin bensin, motor listrik, dan transmisi hybrid yang dirancang untuk memberikan efisiensi bahan bakar sekaligus performa yang responsif.

SUV ini juga menawarkan desain bergaya Eropa, kabin yang luas, serta berbagai fitur kenyamanan untuk menunjang mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Dilengkapi Fitur Keselamatan Modern

Di sektor keselamatan, MG ZS Hybrid+ dibekali 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), 7 airbag, serta telah meraih rating keselamatan 5-Star ANCAP.

Head of Product MG Motor Indonesia, Eko Fahruroji, mengatakan MG ZS Hybrid+ dikembangkan untuk menghadirkan kombinasi performa, efisiensi, teknologi, dan kenyamanan dalam satu paket.

"Kami ingin menghadirkan SUV hybrid yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen modern dengan pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan menyenangkan," katanya.

Dengan hadirnya MG ZS Hybrid+, MG Motor Indonesia semakin memperkuat lini kendaraan elektrifikasinya sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan berteknologi ramah lingkungan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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