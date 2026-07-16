Mitsubishi New Xforce HEV Resmi Meluncur, SUV Hybrid Rakitan Indonesia dengan Fitur Premium

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi meluncurkan Mitsubishi New Xforce HEV di Indonesia pada 16 Juli 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. SUV kompak terbaru ini menjadi model Hybrid Electric Vehicle (HEV) pertama Mitsubishi yang dipasarkan di Tanah Air sekaligus diproduksi secara lokal.

Mengusung konsep "Elevated Urban SUV", New Xforce hadir dengan penyegaran desain, teknologi hybrid generasi kedua, fitur keselamatan lebih lengkap, hingga kenyamanan kabin yang semakin premium.

Peluncuran Mitsubishi New Xforce HEV menjadi salah satu langkah strategis MMKSI dalam memperkuat lini kendaraan elektrifikasi di pasar nasional.

SUV kompak ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat urban yang menginginkan kendaraan modern, efisien, nyaman, sekaligus tetap tangguh di berbagai kondisi jalan.

Mengusung konsep "Elevated Urban SUV", Mitsubishi New Xforce menawarkan berbagai penyempurnaan dibanding model sebelumnya.

Perubahan mencakup desain eksterior yang lebih modern, peningkatan kualitas kabin, teknologi keselamatan yang semakin lengkap, hingga penggunaan sistem Hybrid Electric Vehicle (HEV) generasi kedua milik Mitsubishi Motors.

Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, mengatakan peluncuran New Xforce HEV menjadi tonggak penting setelah perjalanan 55 tahun Mitsubishi Motors di Indonesia.

"New Xforce HEV merupakan kendaraan Hybrid Electric Vehicle pertama Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia. Kehadiran model ini memperluas pilihan mobilitas pelanggan dengan tetap mempertahankan keandalan, performa, dan kualitas berkendara khas Mitsubishi Motors," ujar Kurita.

Ia menambahkan, New Xforce HEV juga diproduksi di fasilitas PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI). Produksi lokal tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai basis manufaktur sekaligus pusat ekspor kendaraan hybrid Mitsubishi untuk pasar domestik maupun mancanegara.