First Impression Jetour T1 i-DM: SUV Hybrid Berteknologi Modern dengan Karakter Tangguh

Jetour T1 hadir dengan teknologi i-DM. Mobil ini diprediksi akan menjadi penantang utama di segmen SUV hybrid.
JawaPos.com - Persaingan SUV hybrid di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya berbagai model baru yang menawarkan kombinasi efisiensi, performa, dan teknologi. Salah satu yang menarik perhatian adalah Jetour T1 i-DM, SUV urban adventure yang mengusung teknologi hybrid modern dengan desain boxy khas SUV premium.
Jetour T1 hadir dengan teknologi i-DM (Intelligent Dual Mode), sistem penggerak hybrid yang mengintegrasikan mesin bensin dan motor listrik untuk menghadirkan performa optimal sekaligus efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Konsep ini membuat mobil mampu menyesuaikan karakter berkendara sesuai kebutuhan, baik untuk penggunaan harian di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.
Salah satu daya tarik utama Jetour T1 i-DM ada pada penggunaan Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Sistem ini dirancang khusus untuk kendaraan hybrid agar perpindahan tenaga antara mesin bensin dan motor listrik berjalan lebih halus dan efisien.
Mobil ini dibekali mesin ACTECO 1.5 TGDI generasi kelima yang dikombinasikan dengan motor listrik bertenaga tinggi. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga hingga 204 PS dan torsi 310 Nm, sementara efisiensi termalnya diklaim mencapai 44,5 persen. Angka ini tergolong impresif untuk sebuah SUV hybrid di kelasnya.
Karakter tenaga yang instan juga menjadi nilai tambah. Respons akselerasi terasa lebih cepat karena bantuan motor listrik mampu memberikan dorongan sejak putaran bawah. Hal ini membuat pengalaman berkendara di jalan perkotaan maupun saat menyalip di tol terasa lebih percaya diri.
