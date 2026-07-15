Ford Everest dan Ranger Platinum Resmi Meluncur di Indonesia, Bawa Mesin Diesel V6 3.0L

JawaPos.com - Ford RMA Indonesia memperluas lini kendaraan premiumnya dengan menghadirkan varian Platinum untuk Ford Everest dan Ford Ranger di pasar Indonesia.

Kehadiran model ini menempatkan keduanya sebagai varian tertinggi di masing-masing keluarga produk, menawarkan peningkatan dari sisi kemewahan, teknologi, hingga performa mesin.

Pada jajaran SUV, ada Ford Everest Platinum yang berada satu tingkat di atas Everest Titanium.

Sementara di segmen pikap kabin ganda, Ranger Platinum mengisi posisi tertinggi di atas Ranger Wildtrak, namun masih berada di bawah Ranger Raptor yang memiliki karakter performa berbeda.

Roelof Lamberts, Regional Director Ford, mengungkapkan bahwa langkah ini adalah tonggak sejarah yang sangat menggembirakan bagi Ford RMA Indonesia.

“Jadi hari ini, kami sangat bangga dan bersemangat untuk memperkenalkan jajaran premium terbaru kami, yang terdiri dari Ford Everest Platinum, Ford Ranger Platinum,” kata Roelof di Sentul, Rabu (15/7).

Ford Everest Platinum Ford Everest Platinum kini menjadi model SUV paling premium yang dipasarkan Ford di Indonesia.

Dibandingkan varian Titanium yang menggunakan mesin diesel 2.000 cc bi-turbo, versi Platinum dibekali mesin berkapasitas lebih besar untuk memberikan performa yang lebih kuat.

Pada bagian luar, SUV ini mengusung lampu utama LED Projector with Intelligent Lighting yang dipadukan dengan LED Daytime Running Light (DRL) sebagai perlengkapan standar.