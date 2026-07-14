25 Merek Siap Luncurkan Mobil Baru di GIIAS 2026, Cek Selengkapnya!

Ilustrasi pameran otomotif GIIAS 2027. (Dony/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan kembali menyapa pecinta otomotif, tepatnya pada 29 Juli hingga 9 Agustus 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan.
GIIAS 2026 dipastikan akan diikuti lebih dari 65 merek otomotif global. Peserta yang telah mengonfirmasi kehadirannya berasal dari berbagai segmen industri, mulai dari produsen kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, perusahaan karoseri, hingga ratusan merek yang bergerak di sektor industri pendukung otomotif.
Pada kategori kendaraan penumpang, sejumlah merek yang akan berpartisipasi di antaranya Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroën, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM (Great Wall Motor).
Tak ketinggalan Honda, Hyundai, Icar, Jaecoo, Jeep, Jetour, Kia, Seres, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Mini, Polytron, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Volkswagen (VW), Wuling, Xpeng, dan Zeekr.
Sementara itu, GIIAS 2026 tidak hanya menjadi ajang pamer teknologi otomotif, tetapi juga panggung peluncuran sejumlah model baru dari berbagai merek.
Sedikitnya ada 25 merek yang telah mengonfirmasi akan menghadirkan model baru, debut perdana, hingga kendaraan konsep. Berikut daftarnya!
1. Aletra
Aletra akan menampilkan prototipe produk terbaru untuk pertama kalinya di hadapan publik, melengkapi jajaran Aletra L8 EV dan SAG Max.
2. BAIC
BAIC akan meluncurkan BAIC T1, SUV listrik yang merupakan rebadge Arcfox T1, sekaligus mengumumkan harga resminya di Indonesia.
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