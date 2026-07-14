Mitsubishi Siap Luncurkan Mobil Hybrid Pertama di Indonesia, SUV Baru Ini Debut 16 Juli 2026

JawaPos.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memastikan akan segera memperkenalkan mobil Hybrid Electric Vehicle (HEV) pertama Mitsubishi Motors yang dipasarkan di Indonesia.

Model anyar tersebut sekaligus menjadi langkah baru Mitsubishi dalam memperkuat lini kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif nasional.

Dikatakan dalam unggahan teser yang disebar bahwa "Tak hanya mengusung teknologi hybrid, kendaraan terbaru ini juga hadir dengan konsep Elevated Urban SUV yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan kendaraan bergaya modern, nyaman, sekaligus efisien untuk penggunaan sehari-hari".

Debut Perdana Mulai 16 Juli 2026 Masyarakat dan pecinta otomotif akan menjadi yang pertama menyaksikan kehadiran SUV hybrid terbaru Mitsubishi melalui special display yang berlangsung mulai 16 Juli 2026 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta.

Selama pameran berlangsung, pengunjung tidak hanya dapat melihat langsung desain eksterior dan interior kendaraan, tetapi juga berkesempatan merasakan performanya melalui sesi test drive yang telah disiapkan MMKSI.

Mengusung Teknologi Hybrid dan Fitur Modern Mitsubishi menyebut model terbaru ini memadukan desain SUV yang modern dengan teknologi elektrifikasi terkini. Berbagai fitur yang disematkan dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, aman, dan menyenangkan, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin dinamis.

Kehadiran teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) juga diharapkan mampu menghadirkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik serta emisi yang lebih rendah, sejalan dengan tren elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

Peluncuran model hybrid pertama ini menjadi bagian dari strategi MMKSI dalam memperluas portofolio kendaraan elektrifikasi di Tanah Air. Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Mitsubishi Motors untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia, baik dari sisi teknologi, kenyamanan, maupun performa.