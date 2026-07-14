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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 14 Juli 2026 | 23.22 WIB

Honda Super-ONE Debut di GIIAS 2026, Mobil Listrik Baru Honda Pertama Tampil di Asia Tenggara

Honda Super One sebuah mobil listrik akan melakukan debut pertamanya di GIIAS 2026. (HPM)

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) memastikan kehadirannya di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026. Dalam pameran otomotif terbesar di Indonesia tersebut, Honda akan meluncurkan Honda Super-ONE, model terbaru Honda Electric yang sekaligus menjalani debut perdana di kawasan Asia Tenggara.

Honda Super-ONE Jadi Amunisi Baru Lini Kendaraan Listrik

Kehadiran Honda Super-ONE menandai langkah lanjutan Honda dalam memperkuat portofolio kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Model ini menjadi bagian dari strategi Honda Electric, yang tidak hanya mengedepankan teknologi ramah lingkungan, tetapi juga mempertahankan karakter berkendara yang selama ini menjadi ciri khas merek asal Jepang tersebut.

Honda menyebut Super-ONE dirancang dengan memadukan desain modern yang berkarakter, detail yang fungsional, serta performa yang tetap menghadirkan sensasi fun to drive, nilai yang selama ini menjadi DNA Honda.

Debut Perdana di Asia Tenggara

Peluncuran Honda Super-ONE di GIIAS 2026 menjadi momen penting karena Indonesia dipilih sebagai lokasi debut pertama model tersebut di Asia Tenggara. Langkah ini menunjukkan peran strategis pasar Indonesia dalam roadmap elektrifikasi global Honda.

Yulian Karfili, Communication Strategy Sub-Division Head PT Honda Prospect Motor,  dalam pernyataan resminya, Selasa (14/7) mengatakan bahwa Honda ingin membawa pengalaman berkendara yang tetap emosional meski memasuki era elektrifikasi.

"Honda selama ini identik dengan kultur engineering, performa, dan komunitas yang menikmati mobil sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas mereka. Honda Super-ONE merupakan evolusi berikutnya dari kultur tersebut, dengan tetap mempertahankan karakter fun to drive sekaligus menegaskan arah Honda di era elektrifikasi," ujar Yulian.

Usung Tema "Culture. Evolved."

Pada GIIAS 2026, Honda mengangkat tema "Culture. Evolved." yang menggambarkan evolusi budaya dan karakter Honda melalui inovasi produk, teknologi, serta pengalaman baru bagi konsumen.

Konsep tersebut juga akan tercermin pada desain booth Honda yang tampil dengan wajah baru, sekaligus memperlihatkan identitas merek yang lebih modern namun tetap mempertahankan karakter khas Honda.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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