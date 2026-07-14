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Nanda Prayoga
Selasa, 14 Juli 2026 | 16.43 WIB

Honda Bawa Super-ONE ke GIIAS 2026, Tandai Debutnya di Asia Tenggara

PT Honda Prospect Motor (HPM) memastikan akan memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 sebagai panggung peluncuran Honda Super-ONE. (Dok. HPM) - Image

PT Honda Prospect Motor (HPM) memastikan akan memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 sebagai panggung peluncuran Honda Super-ONE. (Dok. HPM)

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor (HPM) memastikan akan memanfaatkan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 sebagai panggung peluncuran Honda Super-ONE. Model terbaru dalam jajaran kendaraan listrik Honda tersebut dijadwalkan melakukan debut perdananya di kawasan Asia Tenggara saat pameran yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026.

Peluncuran Honda Super-ONE menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat identitas Honda Electric di pasar Indonesia. Melalui model ini, Honda ingin menegaskan bahwa pengembangan kendaraan listrik tidak hanya berorientasi pada teknologi elektrifikasi, tetapi juga tetap mempertahankan karakter berkendara yang selama ini menjadi ciri khas mereknya.

Honda menyebut Super-ONE mengombinasikan desain yang berkarakter, detail yang dirancang secara matang, serta performa yang mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang emosional. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya mempertahankan filosofi fun to drive yang selama ini melekat pada setiap produk Honda, termasuk di era kendaraan listrik.

Yulian Karfili, selaku Communication Strategy Sub-Division Head mengatakan bahwa, Honda selama ini identik dengan kultur engineering, performa, dan komunitas yang menikmati mobil sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas mereka.

Honda Super-ONE yang akan kami tampilkan di GIIAS tahun ini adalah evolusi berikutnya dari kultur tersebut, membawa karakter khas setiap produk Honda yang fun to drive, sekaligus menegaskan posisi dan arah Honda di era elektrifikasi,” kata Yulian saat konferensi pers GIIAS 2026 di Jakarta, Selasa (14/7).

Pada penyelenggaraan GIIAS 2026, Honda mengusung tema "Culture. Evolved." Tema tersebut menggambarkan transformasi budaya dan karakter Honda yang terus berkembang melalui inovasi produk, teknologi, serta pengalaman yang ditawarkan kepada konsumen. Konsep itu juga diwujudkan melalui desain booth yang dibuat berbeda untuk memperkuat identitas merek Honda.

Selain memperkenalkan Honda Super-ONE, HPM juga akan menampilkan Honda Prelude dengan paket aksesori terbaru yang untuk pertama kalinya dipamerkan di ajang otomotif.

Editor: Bintang Pradewo
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