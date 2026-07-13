10 Brand Baru Ikut GIIAS 2026, Ada Leapmotor hingga Zeekr

JawaPos.com - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan digelar pada 29 Juli hingga 9 Agustus 2026. Acara berlangsung di ICE BSD City, Tangerang Selatan, dan akan menjadi momen besar bagi industri otomotif tanah air.

Menariknya, ada 10 brand baru yang ikut memeriahkan pameran terbesar di Indonesia ini. Kehadiran mereka menjadi highlight penting di GIIAS 2026.

“Satu hal yang menjadi catatan penting adalah kehadiran 10 merek baru yang untuk pertama kalinya ikut serta di ajang GIIAS ini, baik di segmen kendaraan penumpang, komersial, maupun sepeda motor,” kata Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gaikindo, Anton Kumonty, dalam konferensi pers GIIAS 2026 di Jakarta, Senin (13/7).

Dari segmen mobil penumpang, merek baru yang hadir adalah BAW, Changan, iCar, Leapmotor, Solarky, dan Zeekr. Sementara untuk segmen karoseri, fokusnya di Piala Mas.

Untuk segmen sepeda motor ada nama Can Am. Pada segmen mobil komersial, yang ikut serta adalah Farizon dan SAG.

GIIAS 2026 dipastikan diikuti lebih dari 65 merek otomotif global. Peserta yang sudah konfirmasi berasal dari berbagai segmen industri, mulai produsen kendaraan penumpang, komersial, sepeda motor, karoseri, hingga ratusan merek pendukung otomotif.

Di kategori kendaraan penumpang, sejumlah merek yang akan ikut serta antara lain Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroën, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM (Great Wall Motor), Honda, Hyundai, iCar, Jaecoo, Jeep, Jetour, Kia, Seres, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Mini, Polytron, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volvo, Volkswagen (VW), Wuling, Xpeng, dan Zeekr.

Di segmen kendaraan komersial, GIIAS 2026 akan diramaikan oleh merek DFSK, Fuso, Hino, Isuzu, dan UD Trucks.

Sedangkan di kategori sepeda motor, sejumlah merek yang sudah memastikan keikutsertaannya adalah Alva, Honda, BMW Motorrad, Exotic, Harley-Davidson, Kupprum, Nuv, Pacific, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph.