Chery Ungkap Penyebab Insiden Tiggo Cross CSH di Bandung, Bukan Akibat Kerusakan Komponen

Chery Indonesia melakukan evaluasi dan pelatihan ulang untuk memperkuat kapabilitas seluruh personil.(Chery)
JawaPos.com - Chery Indonesia memastikan insiden yang melibatkan Chery Tiggo Cross CSH di Bandung bukan disebabkan oleh kerusakan komponen maupun sistem kendaraan.
Berdasarkan hasil investigasi menyeluruh, sumber kebakaran berasal dari faktor eksternal berupa kain perca yang tertinggal di ruang mesin dan bersentuhan dengan area bersuhu tinggi.
Perusahaan menyatakan telah menghubungi pemilik kendaraan sejak 4 Juli 2026, sesaat setelah menerima laporan kejadian. Dalam insiden tersebut dipastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa.
Sebagai langkah awal penanganan, Chery Indonesia langsung berkoordinasi dengan pihak terkait dan membawa kendaraan ke diler resmi untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Selama proses investigasi berlangsung, konsumen juga mendapatkan pendampingan serta fasilitas kendaraan pengganti.
Hasil pemeriksaan teknis menunjukkan tidak ditemukan indikasi kegagalan pada komponen, suku cadang, maupun sistem kendaraan. Dengan demikian, Chery menegaskan bahwa Tiggo Cross CSH tetap aman digunakan sesuai dengan panduan operasional dan perawatan yang direkomendasikan.
Investigasi mengungkap bahwa insiden dipicu oleh kain perca yang tertinggal di sekitar area lower arm dan berada dekat dengan exhaust manifold yang memiliki suhu sangat tinggi ketika mesin bekerja. Paparan panas tersebut memicu percikan api hingga menyebabkan kebakaran.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Chery Indonesia akan memperkuat sejumlah langkah pencegahan di seluruh jaringan layanan resminya.
Langkah tersebut meliputi peningkatan edukasi mengenai pentingnya prosedur perawatan kendaraan yang benar, evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja bengkel resmi, penguatan standar operasional, serta pelatihan ulang bagi seluruh personel teknis.
Perusahaan menyebut peningkatan standar tersebut bertujuan memastikan setiap proses pemeriksaan, servis, hingga penanganan kendaraan dilakukan secara lebih ketat, konsisten, dan sesuai prosedur keselamatan.
Chery Indonesia menegaskan bahwa keselamatan dan kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama. Insiden ini dijadikan bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan purna jual, edukasi konsumen, serta penerapan standar operasional di seluruh jaringan resmi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
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