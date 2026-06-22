Biaya Hidup dan Mobilitas Terus Naik: EV Chery Tawarkan Ongkos Harian Mulai Rp7 Ribuan

JawaPos.com – Setiap pagi, jutaan warga perkotaan berangkat bekerja dengan satu tujuan yang sama: sampai ke kantor tepat waktu. Namun belakangan, perjalanan rutin itu tidak lagi sekadar soal macet atau cuaca. Ada satu hal lain yang semakin sering menjadi perhatian, yakni biaya transportasi yang terus meningkat.

Kenaikan harga BBM dalam beberapa waktu terakhir membuat banyak keluarga mulai menghitung ulang pengeluaran bulanan. Bagi komuter yang menempuh perjalanan puluhan kilometer setiap hari, biaya bahan bakar menjadi salah satu pos pengeluaran yang paling terasa dampaknya.

Di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat, masyarakat kini semakin selektif dalam memilih kendaraan. Tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu membantu mengelola pengeluaran transportasi secara lebih efisien.

Ketika Pengeluaran Transportasi Menjadi Beban Rutin

Bagi keluarga urban, biaya transportasi seringkali menjadi pengeluaran yang tidak bisa dihindari. Mulai dari perjalanan ke kantor, mengantar anak sekolah, berbelanja kebutuhan rumah tangga, hingga aktivitas akhir pekan.

Masalahnya, pengeluaran tersebut bersifat berulang. Sedikit kenaikan biaya harian dapat berubah menjadi angka yang cukup besar ketika diakumulasikan selama satu bulan bahkan satu tahun.

Karena itu, banyak masyarakat mulai melirik kendaraan elektrifikasi sebagai alternatif yang lebih efisien. Selain menawarkan pengalaman berkendara yang modern, kendaraan listrik juga dikenal memiliki biaya operasional yang lebih terukur dibanding kendaraan konvensional.

Simulasi Biaya Harian Kendaraan Listrik Chery

Sebagai salah satu produsen yang aktif menghadirkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia, Chery menawarkan beberapa pilihan kendaraan listrik yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas harian.

Berdasarkan pengujian internal Chery Indonesia, biaya penggunaan listrik per kilometer pada lini EV Chery tergolong efisien.

Sebagai gambaran: