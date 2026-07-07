Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Rabu, 8 Juli 2026 | 03.47 WIB

Harga Solar Non-Subsidi makin Tinggi, Apakah Mobil Diesel masih Layak Dibeli?

Mitsubishi Pajero Sport menjadi salah satu mobil bermesin diesel paling banyak pemiliknya di Indonesia. (carscoops.com) - Image

Mitsubishi Pajero Sport menjadi salah satu mobil bermesin diesel paling banyak pemiliknya di Indonesia. (carscoops.com)

JawaPos.com - Memilih mobil diesel kini tidak lagi sesederhana membandingkan konsumsi bahan bakar dengan mobil bensin.

Perubahan harga BBM diesel dalam beberapa bulan terakhir membuat banyak calon konsumen kembali menghitung biaya operasional sebelum memutuskan membeli kendaraan bermesin diesel.

Perhitungan tersebut semakin menarik setelah harga BBM nonsubsidi jenis diesel mengalami perubahan. Di wilayah Jabodetabek, harga Dexlite yang pada Mei 2026 mencapai Rp 26.000 per liter turun menjadi Rp 23.000 per liter pada Juni, kemudian kembali turun menjadi Rp 19.700 per liter mulai 1 Juli 2026. 

Sementara itu, Pertamina Dex juga berubah dari Rp 27.900 per liter pada Mei menjadi Rp 24.800 per liter pada Juni, lalu turun lagi menjadi Rp 21.150 per liter pada Juli.

Meski saat ini harganya lebih rendah dibandingkan beberapa bulan sebelumnya, level harga tersebut tetap jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun lalu sehingga biaya penggunaan mobil diesel masih menjadi perhatian.

Di balik perubahan harga BBM, mobil diesel tetap memiliki sejumlah keunggulan. Karakter mesinnya menghasilkan torsi besar sejak putaran rendah sehingga lebih nyaman digunakan untuk membawa banyak penumpang, mengangkut barang, maupun melintasi tanjakan. Kondisi tersebut membuat SUV dan pikap diesel masih menjadi pilihan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

Dari sisi konsumsi bahan bakar, mesin diesel juga masih lebih efisien dibandingkan mesin bensin dengan kapasitas serupa. Banyak model mampu mencatat konsumsi sekitar 15 hingga 20 kilometer per liter, tergantung kondisi jalan, beban kendaraan, dan gaya mengemudi. Efisiensi tersebut tetap menjadi salah satu alasan utama konsumen memilih mobil diesel.

Namun, keuntungan tersebut kini tidak sebesar beberapa tahun lalu. Ketika harga BBM diesel meningkat, selisih pengeluaran bahan bakar dengan mobil bensin menjadi semakin kecil.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Kenaikan Tajam Harga Solar Non Subsidi Picu Migrasi ke Mobil Listrik - Image
Otomotif

Kenaikan Tajam Harga Solar Non Subsidi Picu Migrasi ke Mobil Listrik

Rabu, 6 Mei 2026 | 01.34 WIB

Diesel Melonjak Tajam! SPBU Swasta Kompak Naikkan Harga, Tembus Rp 30 Ribu - Image
Ekonomi

Diesel Melonjak Tajam! SPBU Swasta Kompak Naikkan Harga, Tembus Rp 30 Ribu

Sabtu, 2 Mei 2026 | 22.11 WIB

Mentan Amran Pastikan Indonesia Stop Impor Solar Mulai 1 Juli 2026 - Image
Energi

Mentan Amran Pastikan Indonesia Stop Impor Solar Mulai 1 Juli 2026

Selasa, 21 April 2026 | 01.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

5

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

6

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

7

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

8

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

9

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

10

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore