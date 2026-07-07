Waktu Luang Menjadi Ruang Kreasi untuk Modifikasi Ringan Skutik dengan Biaya Murah

JawaPos.com - Di Indonesia, basis motor yang mudah dimodifikasi umumnya berasal dari segmen skutik dan sport entry-level dengan populasi besar.

Model seperti Honda BeAT, Honda Scoopy, Yamaha Mio, Yamaha Aerox 155, Suzuki Address, hingga motor sport seperti Honda CB150R dikenal ramah modifikasi karena suku cadang aftermarket melimpah dan harga komponen relatif terjangkau.

Modifikasi ringan saat Ramadan bukan tentang adu kencang atau tampil ekstrem, melainkan memperbaiki estetika dan kenyamanan sebuah pendekatan yang lebih matang dalam kultur otomotif modern.

Jenis Motor yang Mudah Dimodifikasi Bila Anda berencana untuk melakukan modifikasi ringan, sebaiknya lihat dulu jenis motor yang Anda miliki. Karena nanti akan menjadi persoalan (masalah waktu dan biaya) dan juga komponen yang ada di market, bisa jadi harganya mahal atau partnya yang susah ditemukan.

Berikut beberapa kategori motor yang paling fleksibel untuk modifikasi ringan:

1. Skutik Entry-Level

Jenis ini sangat banyak digunakan orang, atau bisa dikatakan sebgai kendaraan sejuta umat. Misalnya Honda BeAT, Yamaha Mio, Suzuki Address.

Alasan mudah dimodifikasi adalah mempunyai populasi besar, aksesori murah dan melimpah, mempunyai struktur desain yang sederhana. Motor jenis ini cocok untuk konsep harian, clean look, hingga minimalis racing.

2. Skutik Retro & Stylish

Jenis motor ini mempunyai tampilan yang berbeda tanpa dilakukan modifikasi. Namun bila ingin tampil berbeda dan menjadi pusat perhatian bisa dilakukan modifikasi tipis-tipis. Contoh: Honda Scoopy, Yamaha Fazzio, Yamaha Frigo.

Alasannya motor jenis ini mempunyai desain ikonik, mudah diubah dengan konsep retro-modern dan sangta cocok untuk permainan warna dan aksesoris chrome. Pastinya tampilannya akam membuat kebanggaan saat melintas dijalanan.