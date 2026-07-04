Opel Astra Generasi Baru Tetap Hadir dalam Versi Wagon

JawaPos.com - Ketika sebagian besar produsen otomotif Eropa mengalihkan fokus ke segmen SUV, Opel memilih mempertahankan salah satu model ikoniknya dalam format yang semakin langka.

Pabrikan asal Jerman tersebut memastikan Opel Astra generasi terbaru tetap tersedia dalam versi station wagon, meski keberadaan varian hatchback belum mendapat kepastian.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh CEO Opel, Florian Huettl, yang menilai model wagon masih memiliki permintaan tinggi, khususnya di pasar Jerman.

Menurutnya, Astra Wagon akan tetap menjadi bagian penting dari lini produk Opel karena mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan dengan kabin luas dan daya angkut lebih praktis.

"Yang bisa saya katakan adalah akan ada station wagon, karena itulah yang dibutuhkan pasar kami di Jerman dan itulah yang akan kami hadirkan," kata Huettl, dikutip dari Carscoops (4/7).

Berbeda dengan Tren Industri

Strategi Opel cukup kontras dengan arah industri otomotif saat ini. Banyak pabrikan memilih mengurangi bahkan menghentikan produksi mobil station wagon demi mengalokasikan investasi ke pengembangan SUV yang dinilai memiliki permintaan dan keuntungan lebih besar.

Salah satu contohnya adalah Hyundai yang dikabarkan tengah mengevaluasi masa depan i30 Wagon untuk memberi ruang bagi pengembangan model SUV terbaru.

Sementara itu, Opel justru melihat segmen wagon masih memiliki prospek, terutama di pasar domestiknya.

Siap Gunakan Platform STLA dan Teknologi Listrik

Astra generasi terbaru dijadwalkan meluncur sebelum akhir dekade ini dengan menggunakan platform STLA milik Stellantis. Arsitektur baru tersebut dirancang fleksibel sehingga dapat mendukung berbagai jenis sistem penggerak.