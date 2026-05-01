Astra Bukukan Laba Rp 5,85 Triliun di Kuartal I-2026

Ilustrasi Gedung PT Astra Internasional Tbk Jakarta
JawaPos.com – PT Astra International Tbk (ASII) membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp5,85 triliun pada Kuartal I-2026. Capaian tersebut turun 16 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 6,93 triliun.
Presiden Direktur Astra International, Rudy menjelaskan bahwa penurunan laba bersih sejalan dengan melemahnya pendapatan bersih konsolidasian grup. Pada tiga bulan pertama 2026, pendapatan Astra tercatat Rp78,66 triliun atau turun 6 persen (yoy) dari Rp83,36 triliun pada Kuartal I-2025.
“Hal ini disebabkan oleh kinerja yang lebih rendah dari divisi Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi dan Energi, terutama akibat kontribusi dari bisnis pertambangan emas yang minim, serta volume yang lebih rendah di bisnis alat berat dan bisnis jasa penambangan,” ujar Rudy dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/5).
Selain itu, Astra juga mencatat sejumlah beban non-recurring serta penyesuaian nilai wajar atas investasi ekuitas selama periode tersebut. “Tanpa memperhitungkan hal ini, laba bersih Astra Grup turun 8 persen menjadi Rp6,8 triliun,” tambahnya.
Meski demikian, beberapa lini usaha masih menunjukkan kinerja positif. Dalam hal ini, bisnis otomotif dan mobilitas mencatat kenaikan laba 4 persen menjadi Rp2,36 triliun, dari sebelumnya Rp2,27 triliun.
Segmen jasa keuangan juga tumbuh 6 persen menjadi Rp2,26 triliun, didorong oleh peningkatan kontribusi pembiayaan konsumen seiring membesarnya portofolio pembiayaan. Adapun sebaliknya, segmen alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi mengalami penurunan paling tajam.
Ia juga menyampaikan bahwa laba di sektor alat berat hingga energi anjlok 79 persen menjadi Rp408 miliar, dari Rp1,95 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
“Penurunan kinerja terutama disebabkan tidak adanya penjualan emas dari Tambang Emas Martabe dan dampak terhadap permintaan pelanggan atas alat berat dan jasa kontraktor pertambangan akibat alokasi RKAB batu bara nasional yang lebih rendah pada 2026,” jelas Rudy.
Di luar itu, segmen agribisnis masih mencatat pertumbuhan positif dengan laba bersih Rp298 miliar atau naik 35 persen. Kinerja ini ditopang peningkatan penjualan minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya sebesar 6 persen menjadi 457 ribu ton, dengan harga relatif stabil di kisaran Rp14.556 per kilogram.
Segmen infrastruktur juga mencatat kenaikan laba 32 persen menjadi Rp343 miliar, seiring kenaikan tarif jalan tol dan peningkatan volume lalu lintas. Pendapatan harian konsesi jalan tol Grup meningkat 14 persen.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam