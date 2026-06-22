Aerox Bukan Sekadar Motor, Yamaha Buktikan Lewat Perayaan 10 Tahun yang Meriah

JawaPos.com - Satu dekade perjalanan Yamaha Aerox di Indonesia dirayakan dengan cara berbeda. Melalui gelaran We Are AEROX Society 2026 di Jakarta, Yamaha berhasil mengumpulkan lebih dari 2.000 pengguna, komunitas, dan pecinta modifikasi dalam sebuah pesta otomotif yang memadukan dunia roda dua dengan budaya urban anak muda.

Acara ini sekaligus menegaskan posisi Aerox sebagai salah satu skutik sporty yang memiliki komunitas terbesar dan paling aktif di Tanah Air.

Yamaha Aerox Genap Berusia 10 Tahun di Indonesia

Setelah merayakan 10 tahun Yamaha NMAX pada 2025 lalu, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) kini memperingati satu dekade kehadiran Yamaha Aerox yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2016.

Selama 10 tahun terakhir, Aerox berkembang menjadi salah satu model unggulan di keluarga MAXi Yamaha. Transformasi produk terus dilakukan hingga lahir generasi terbaru, yakni Aerox Alpha, yang mengusung konsep Super Sport Scooter dengan desain lebih agresif dan performa yang semakin sporty.

Karakter tersebut membuat Aerox identik dengan generasi muda yang aktif, dinamis, dan memiliki gaya hidup urban.

We Are AEROX Society Jadi Puncak Perayaan Perayaan 10 tahun Aerox diwujudkan melalui event bertajuk We Are AEROX Society yang berlangsung di The Brickhall, Fatmawati City Center, Jakarta Selatan, pada 21 Juni 2026.

Acara ini menjadi puncak dari rangkaian kegiatan Gathering Team AEROX (GTA) yang sebelumnya telah digelar di sembilan kota besar Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Pekanbaru, Bali, Malang, Bengkulu, Solo, dan Pontianak sepanjang April hingga Mei 2026.

Yamaha Aerok yang dimodifikasi dari berbagai generasi. (Dony/JawaPos.com)

Ribuan pengguna Aerox dari berbagai generasi ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, memperlihatkan besarnya komunitas dan loyalitas pengguna skutik sporty Yamaha ini.