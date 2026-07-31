iCAR V27 Usung Teknologi Golden REEV, Jarak Tempuh Tembus 1.200 Km dengan Sensasi Mobil Listrik

JawaPos.com - iCAR memperkenalkan teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) melalui sistem Golden REEV pada SUV iCAR V27 sebagai solusi bagi pengguna yang menginginkan pengalaman berkendara mobil listrik tanpa dibayangi kekhawatiran jarak tempuh.

Teknologi tersebut menggabungkan karakter berkendara kendaraan listrik dengan fleksibilitas untuk menempuh perjalanan jarak jauh.

"Melalui Golden REEV, kami ingin pengguna tetap menikmati sensasi berkendara mobil listrik tanpa harus terus memikirkan sisa baterai saat melakukan perjalanan jauh," ujar Product Planning Manager iCAR Indonesia Tommy Hermansyah.

Golden REEV menjadi teknologi utama yang diusung iCAR V27. Berbeda dengan sistem hybrid konvensional, mesin 1.5L Turbo Range Extender tidak berfungsi menggerakkan roda secara langsung. Mesin tersebut menghasilkan energi untuk mengisi daya baterai yang kemudian memasok tenaga ke motor listrik.

Dengan demikian, roda tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik sehingga karakter berkendara tetap halus, senyap, dan responsif.

"Roda pada iCAR V27 selalu digerakkan motor listrik. Mesin range extender hanya bekerja menghasilkan energi ketika dibutuhkan sehingga pengalaman berkendara tetap terasa seperti mobil listrik murni," kata Tommy.

Teknologi REEV tersebut juga dirancang untuk mengurangi kekhawatiran terhadap jarak tempuh. iCAR V27 diklaim mampu melaju lebih dari 1.200 kilometer berdasarkan standar CLTC dengan dukungan tangki bahan bakar berkapasitas 60 liter.