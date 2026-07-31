iCAR V27 Usung Teknologi Golden REEV, Jarak Tempuh Tembus 1.200 Km dengan Sensasi Mobil Listrik

iCar V27 dengan teknologi Golden REEV dipamerkan pada ajang GIIAS 2026. (iCar Indonesia)
JawaPos.com - iCAR memperkenalkan teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) melalui sistem Golden REEV pada SUV iCAR V27 sebagai solusi bagi pengguna yang menginginkan pengalaman berkendara mobil listrik tanpa dibayangi kekhawatiran jarak tempuh.
Teknologi tersebut menggabungkan karakter berkendara kendaraan listrik dengan fleksibilitas untuk menempuh perjalanan jarak jauh.
"Melalui Golden REEV, kami ingin pengguna tetap menikmati sensasi berkendara mobil listrik tanpa harus terus memikirkan sisa baterai saat melakukan perjalanan jauh," ujar Product Planning Manager iCAR Indonesia Tommy Hermansyah.
Golden REEV menjadi teknologi utama yang diusung iCAR V27. Berbeda dengan sistem hybrid konvensional, mesin 1.5L Turbo Range Extender tidak berfungsi menggerakkan roda secara langsung. Mesin tersebut menghasilkan energi untuk mengisi daya baterai yang kemudian memasok tenaga ke motor listrik.
Dengan demikian, roda tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik sehingga karakter berkendara tetap halus, senyap, dan responsif.
"Roda pada iCAR V27 selalu digerakkan motor listrik. Mesin range extender hanya bekerja menghasilkan energi ketika dibutuhkan sehingga pengalaman berkendara tetap terasa seperti mobil listrik murni," kata Tommy.
Teknologi REEV tersebut juga dirancang untuk mengurangi kekhawatiran terhadap jarak tempuh. iCAR V27 diklaim mampu melaju lebih dari 1.200 kilometer berdasarkan standar CLTC dengan dukungan tangki bahan bakar berkapasitas 60 liter.
Untuk penggunaan harian, kendaraan ini juga mampu menempuh sekitar 200 kilometer dalam mode listrik murni berdasarkan standar CLTC, sehingga sebagian besar mobilitas dapat dilakukan tanpa mengaktifkan mesin range extender.
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026, Bruno Moreira Siap Hadapi Teror Bonek!
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026, Kesempatan Terakhir Macan Kemayoran ke Semifinal
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa