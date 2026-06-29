XPENG Luncurkan X9 Facelift dan G6 AWD, MPV Premium dan SUV Listrik Berperforma Tinggi

JawaPos.com - Persaingan kendaraan listrik premium di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya minat konsumen terhadap mobil yang menawarkan teknologi, performa, dan kenyamanan dalam satu paket.

Salah satunya adalah XPENG yang berlomba menghadirkan model baru yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas modern, termasuk melalui penyempurnaan produk yang sudah lebih dulu dikenal pasar.

"Antusiasme yang kami terima dalam satu tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbuka terhadap inovasi kendaraan listrik pintar," ujar CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto dalam event XPENG V1SION Night 2026 di Istora GBK, Jakarta, Minggu malam (28/6).

Dalam ajang XPENG V1SION Night 2026 itu, XPENG memperkenalkan dua model terbaru, yakni X9 Facelift dan G6 AWD. Keduanya hadir bertepatan dengan satu tahun perjalanan merek asal Tiongkok tersebut di pasar Indonesia.

Dia menambahkan, peluncuran XPENG X9 Facelift dan XPENG G6 All-Wheel Drive (AWD) menjadi bagian dari strategi perusahaan teknologi asal Tiongkok itu untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia.

Selain menghadirkan model baru, perusahaan juga mengembangkan jaringan dealer serta layanan penjualan, servis, dan suku cadang (3S) guna memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan XPENG di berbagai wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Vice President of XPENG James Wu mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar penting bagi ekspansi mereka di kawasan Asia Tenggara.