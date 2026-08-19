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Dhimas Ginanjar
Rabu, 19 Agustus 2026 | 19.04 WIB

Kisah Fatih dan Nanami, Pasangan Muslim yang Sulap Rumah Tua di Jepang Jadi Komunitas Semua Orang

Fatih Ymran (kiri) dan istrinya, Nanami, di rumah mereka di Kota Yasugi, Prefektur Shimane, pada 27 Mei 2026. (Kyodo) - Image

Fatih Ymran (kiri) dan istrinya, Nanami, di rumah mereka di Kota Yasugi, Prefektur Shimane, pada 27 Mei 2026. (Kyodo)

JawaPos.com - Rumah tradisional Jepang berusia lebih dari 100 tahun di pedesaan Shimane kini menjadi tempat warga berkumpul, minum matcha, memasak makanan musiman, dan berbincang tanpa memandang latar belakang.

Rumah itu dibuka oleh Fatih Ymran, insinyur IT asal Maroko, bersama istrinya, Nanami, warga Jepang yang memeluk Islam sebelum menikah. Mereka ingin menjadikan rumah tersebut sebagai tempat siapa pun bisa merasa diterima seperti di rumah sendiri.

Pasangan itu tinggal di distrik Hakuta, Kota Yasugi, Prefektur Shimane, Jepang barat. Rumah mereka memiliki pintu masuk dengan lantai tanah dan tungku tradisional yang berada di bagian lantai rumah.

Bangunan tersebut berada tidak jauh dari jalan yang dipenuhi rumah-rumah tua dan bekas toko dari zaman Edo. Perkebunan teh juga membentang di perbukitan di sekitarnya.

Fatih, 33, dan Nanami, 35, bertemu pada 2016 ketika Fatih menjadi mahasiswa internasional di sebuah universitas di Kobe, sementara Nanami bekerja di pemerintahan Kota Kobe. Ketertarikan mereka terhadap budaya tradisional Jepang kemudian mendekatkan keduanya.

Nanami pertama kali menjalani Ramadan pada 2018. Pengalaman menjalankan puasa selama sebulan itu membuat pandangannya tentang makanan berubah.

"Saya menyadari bahwa meluangkan waktu untuk menghargai setiap makanan bisa memperkaya hidup," kata Nanami. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan dirinya kemudian memeluk Islam.

Fatih dan Nanami menikah pada 2020. Mereka kemudian pindah ke Yasugi meski sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan daerah tersebut karena tertarik dengan lingkungan alamnya.

Pada 2023, mereka membeli rumah tradisional yang kini menjadi tempat tinggal mereka bersama putra berusia dua tahun, Sami.

Kehidupan keluarga tersebut juga diwarnai perpaduan budaya Jepang dan Maroko. Salah satu momen yang mereka ingat adalah ketika Sami menonton film animasi "My Neighbor Totoro" dalam bahasa Jepang dan Arab.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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