BI Salurkan Insentif KLM Rp 431,9 Triliun ke Perbankan Hingga Awal Juli 2026

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI), mencatat hingga minggu pertama Juli 2026, nilai insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensia (KLM) yang telah diterima perbankan mencapai Rp 431,9 triliun.

Gubernur BI Perry, Warjiyo mengatakan BI terus mempertahankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan mengoptimalkan KLM.

Tujuannya untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

“Hingga minggu pertama Juli 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp 431,9 triliun dengan alokasi pada lending channel sebesar Rp 369,0 triliun serta interest rate channel sebesar Rp 62,9 triliun.” Ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI, Rabu (22/7).

Perry menjelaskan, KLM disalurkan masing-masing kepada bank BUMN sebesar Rp 219,6 triliun, BUSN sebesar Rp 172,5 triliun, BPD sebesar Rp 31,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp 8,1 triliun.

Sementara itu, untuk sektoral, KLM telah disalurkan kepada sektor-sektor prioritas. Mencakup sektor Pertanian, Industri dan Hilirisasi, sektor Jasa, termasuk Ekonomi Kreatif, sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta sektor UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Perry memastikan bahwa BI terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif, antara lain melalui penguatan KLM untuk mendukung pendalaman pasar uang.

Serta kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN).

Kebijakan ini telah dimanfaatkan oleh bank sejak 1 Juli 2026 untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memperoleh pendanaan, guna terus mendukung penyaluran kredit/pembiayaan perbankan.