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Djati Waluyo
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.16 WIB

Dorong Investasi Baterai Listrik, Pemerintah Bahas Tax Holiday untuk Proyek Dragon

Sekjen Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika. - Image

Sekjen Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika.

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji insentif pajak untuk pabrik baterai listrik yang masuk dalam proyek Dragon di Karawang, Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, proyek Dragon merupakan pabrik baterai untuk kendaraan listrik yang melibatkan Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) dan Indonesia Battery Corporation (IBC).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk membahas interpretasi aturan mengenai fasilitas tax holiday.

“Jadi, masalah tax holiday yang diajukan oleh proyek Dragon di DJP. Itu mengenai itu, mengenai interpretasi atas keputusan Menteri Keuangan terkait dengan tax holiday, kan ada beberapa perubahan,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/7).

Erani mengatakan, Kementerian ESDM juga melakukan harmonisasi mengenai peraturan tax holiday. Hal tersebut dilakukan agar proyek dragon memenuhi syarat memperoleh fasilitas tax holiday.

"Nah itu perlu ada kesepahaman lah antara DJP dengan BKPM, dengan ESDM ya, untuk memastikan apakah proyek dragon tadi itu, CATL, beberapa ininya, joint venture-nya, JVC-nya itu bisa memperoleh fasilitas tersebut," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Industri Baterai Indonesia atau Industry Battery Corporation (IBC), perusahaan investment holding yang bergerak di bidang new energy materials melakukan kerja sama pendirian perusahaan patungan (joint venture/JV) manufaktur sel baterai dengan CBL International Development Pte Ltd., unit bisnis CATL, perusahaan baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.

Penandatanganan perjanjian dilakukan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, pada Rabu (16/10/2024), disaksikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Kerja sama ini merupakan upaya strategis IBC dalam mendorong program hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai terintegrasi serta dalam rangka mengembangkan rantai pasok baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga ke hilir.

Editor: Sabik Aji Taufan
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