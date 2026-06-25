BAIC Indonesia Bocorkan Kehadiran EV Terbaru, Usung Konsep Premium dan Smart Mobility

JawaPos.com - BAIC Group melalui BAIC Indonesia memastikan akan segera memperkenalkan kendaraan listrik terbaru untuk pasar nasional.

Meski belum mengungkap identitas maupun spesifikasi lengkap kendaraan tersebut, perusahaan mulai menjalankan fase teaser sebagai langkah awal untuk membangun rasa penasaran publik.

Strategi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya BAIC memperkuat eksistensinya di industri otomotif Indonesia yang saat ini tengah mengalami transformasi menuju era elektrifikasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.

Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan, pembangunan infrastruktur pengisian daya, serta semakin banyaknya pilihan produk membuat minat masyarakat terhadap kendaraan listrik terus meningkat.

Melihat potensi tersebut, BAIC Indonesia menilai momentum saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menghadirkan model EV terbaru yang dapat menjawab kebutuhan konsumen modern.

Meski detail produk masih dirahasiakan, BAIC memberikan petunjuk bahwa kendaraan listrik yang akan diluncurkan mengusung tiga nilai utama, yakni premium, smart, dan spacious.

Konsep premium mengindikasikan fokus pada kualitas material, desain modern, serta pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Sementara pendekatan smart mengarah pada hadirnya teknologi digital dan fitur konektivitas yang semakin dibutuhkan pengguna kendaraan masa kini.