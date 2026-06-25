BAIC Indonesia Bocorkan Kehadiran EV Terbaru, Usung Konsep Premium dan Smart Mobility

BAIC indonesia sedang menyiapkan model baru di segmen kendaraan listrik. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - BAIC Group melalui BAIC Indonesia memastikan akan segera memperkenalkan kendaraan listrik terbaru untuk pasar nasional.
Meski belum mengungkap identitas maupun spesifikasi lengkap kendaraan tersebut, perusahaan mulai menjalankan fase teaser sebagai langkah awal untuk membangun rasa penasaran publik.
Strategi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya BAIC memperkuat eksistensinya di industri otomotif Indonesia yang saat ini tengah mengalami transformasi menuju era elektrifikasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan.
Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan, pembangunan infrastruktur pengisian daya, serta semakin banyaknya pilihan produk membuat minat masyarakat terhadap kendaraan listrik terus meningkat.
Melihat potensi tersebut, BAIC Indonesia menilai momentum saat ini menjadi waktu yang tepat untuk menghadirkan model EV terbaru yang dapat menjawab kebutuhan konsumen modern.
Meski detail produk masih dirahasiakan, BAIC memberikan petunjuk bahwa kendaraan listrik yang akan diluncurkan mengusung tiga nilai utama, yakni premium, smart, dan spacious.
Konsep premium mengindikasikan fokus pada kualitas material, desain modern, serta pengalaman berkendara yang lebih nyaman.
Sementara pendekatan smart mengarah pada hadirnya teknologi digital dan fitur konektivitas yang semakin dibutuhkan pengguna kendaraan masa kini.
Di sisi lain, aspek spacious atau kabin luas menjadi salah satu karakter yang berpotensi menarik perhatian konsumen Indonesia.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama