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Dinarsa Kurniawan
Rabu, 24 Juni 2026 | 00.11 WIB

Kia The All-new Carens Tawarkan Kenyamanan Merata dari Baris Depan hingga Belakang

Kia The all-new Carens menawarkan berbagai fitur penunjang kenyamanan, mulai dari captain seat hingga ventilasi AC yang menjangkau baris ketiga. (Istimewa)

JawaPos.com - Perjalanan keluarga kini memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar menuju destinasi tertentu.

Aktivitas selama di dalam mobil semakin beragam, mulai dari bekerja secara mobile, menikmati hiburan digital, hingga menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga.

Karena itu, kenyamanan kendaraan kini turut ditentukan oleh berbagai fitur yang mampu mendukung kebutuhan seluruh penumpang selama perjalanan.

“Kenyamanan keluarga tidak selalu harus diwujudkan melalui sesuatu yang rumit,” kata VP Commercial Kia Sales Indonesia Albertus Welly Nugroho.

Menurutnya, detail sederhana yang mudah digunakan setiap hari sering kali menjadi faktor yang membuat perjalanan terasa lebih menyenangkan.

Melalui The all-new Carens, Kia menghadirkan konsep Comfort in Every Row yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara nyaman bagi seluruh anggota keluarga.

Pendekatan ini diterapkan tidak hanya untuk pengemudi dan penumpang depan, tetapi juga hingga baris kedua dan ketiga.

Salah satu fitur yang mendukung konsep tersebut adalah konfigurasi 6-seater dengan captain seat yang tersedia pada varian Signature.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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