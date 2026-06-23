Siapkan SDM Industri Otomotif, Hino Gandeng SMKN 5 Makassar Lewat Program HIPS

JawaPos.com - Di tengah tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor transportasi dan logistik, PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) mengambil langkah nyata dengan menyerahkan satu unit truk Hino 300 kepada SMKN 5 Makassar.

Bantuan ini menjadi bagian dari program Hino Indonesia Partnership School (HIPS) untuk memperkuat pendidikan vokasi sekaligus mencetak lulusan yang siap terjun ke industri kendaraan niaga.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Hino dalam meningkatkan kualitas pendidikan teknis sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap menghadapi kebutuhan industri otomotif dan transportasi di masa depan.

Prosesi penyerahan berlangsung di SMKN 5 Makassar yang berlokasi di Jalan Sunu No.162, Kota Makassar. Serah terima dilakukan langsung oleh Presiden Direktur HMSI, Shingo Sakai, didampingi Presiden Direktur Kumala Grup, Erwin Tandiawan, kepada Kepala SMKN 5 Makassar, Amar Bachti, serta disaksikan oleh jajaran guru dan siswa.

Menurut Shingo Sakai, pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap memasuki dunia industri.

"Melalui program Hino Indonesia Partnership School, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan membantu mencetak generasi muda Indonesia yang unggul serta sesuai dengan kebutuhan industri saat ini," ujar Sakai.

Melalui bantuan ini, siswa dapat mempelajari teknologi kendaraan niaga secara langsung, mulai dari sistem mesin diesel common rail, sistem pengereman udara (air brake), hingga sistem kelistrikan yang banyak digunakan pada armada transportasi dan logistik nasional.

Sementara itu, Presiden Direktur Kumala Grup, Erwin Tandiawan, menyatakan dukungannya terhadap program HIPS yang dinilai mampu membantu penyediaan tenaga kerja terampil untuk mendukung perkembangan bisnis Hino, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

"Program HIPS menjadi solusi dalam menyiapkan SDM yang unggul dan kompeten guna mendukung pertumbuhan industri kendaraan niaga di wilayah Indonesia Timur," kata Erwin.