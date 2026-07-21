Sektor Logistik Geliat, Penjualan Truk Nasional Semester I/2026 Melonjak Tajam

Pengunjung melihat produk di booth Mitsubishi Fuso dalam pameran GIICOMVEC 2026 di JIExpo, Jakarta, Rabu (08/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Industri kendaraan niaga di Indonesia mencatatkan kinerja positif sepanjang enam bulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), distribusi truk dari pabrik ke diler (wholesales) maupun penjualan langsung ke konsumen (ritel) mengalami kenaikan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, angka wholesales truk nasional menembus 35.934 unit. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 39 persen jika dibandingkan semester I/2025 yang tercatat sebanyak 25.778 unit.
Kenaikan seirama juga terjadi di pasar ritel. Penjualan dari diler ke konsumen mencapai 35.932 unit, atau melesat 28 persen ketimbang periode sama di tahun sebelumnya.
Di tengah tren pertumbuhan ini, persaingan di segmen kendaraan niaga masih didominasi oleh tiga pabrikan utama asal Jepang, yakni Mitsubishi Fuso, Isuzu, dan Hino.
Berikut adalah rincian performa penjualan ritel ketiga merek penguasa pasar tersebut sepanjang semester I/2026:
Mitsubishi Fuso
Menempati posisi puncak dengan membukukan penjualan ritel sebanyak 17.974 unit. Angka ini melonjak tajam hingga 54,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Isuzu
Berada di urutan kedua dengan total penyerapan pasar sebanyak 13.430 unit, alias tumbuh 18,9 persen secara tahunan (year-on-year).
Hino
Mengamankan posisi tiga besar melalui raihan penjualan ritel sebesar 10.569 unit, meningkat 2,6 persen dibanding semester I/2025.
Kenaikan permintaan armada truk tidak lepas dari membaiknya kondisi perekonomian nasional. Kendaraan niaga berbasis logistik merupakan salah satu indikator utama yang merefleksikan dinamika kegiatan ekonomi riil di lapangan.
Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menjelaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,1 persen pada kuartal pertama 2026 menjadi fondasi kuat bagi penguatan aktivitas bisnis di segmen ritel dan industri pengolahan.
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