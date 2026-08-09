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Andika Rachmansyah
Minggu, 9 Agustus 2026 | 16.21 WIB

Jadwal Semifinal Piala AFF 2026: Vietnam vs Malaysia, Singapura bakal Kena Karma Hadapi Thailand

Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026 setelah imbang 1-1 melawan Singapura. John Herdman menilai dewi fortuna tak berpihak. (Singapore FA) - Image

Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026 setelah imbang 1-1 melawan Singapura. John Herdman menilai dewi fortuna tak berpihak. (Singapore FA)

JawaPos.com – Dua partai seru tersaji di semifinal Piala AFF 2026. Thailand yang berstatus juara Grup B akan berjumpa runner-up Grup A Singapura, sedangkan Malaysia yang merupakan runner-up Grup B berjumpa Vietnam selaku jawara Grup A.

Seperti biasa, laga semifinal Piala AFF 2026 akan digelar dengan sistem dua leg. Dua laga ini diperkirakan akan berlangsung sangat seru.

Thailand jelas merupakan tim unggulan di laga semifinal. Betapa tidak, tim asuhan Anthony Hudson ini merupakan kontestan dengan catatan paling dominan dan konsisten.

Thailand merupakan satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan di babak grup Piala AFF 2026. Selain itu, tim berjuluk Gajah Perang ini juga satu-satunya kontestan yang sama sekali belum kebobolan selama turnamen.

Namun demikian, Singapura juga bukan merupakan tim yang patut dianggap remeh. Tim berjuluk The Lions mengakhiri fase grup dengan catatan tanpa kekalahan, dengan rincian masing-masing dua kali menang dan imbang.

Sementara di laga lain, laga Vietnam kontra Malaysia patut dinantikan karena diperkirakan akan berlangsung amat sengit. Memang dalam segi statistik, Vietnam jauh lebih diunggulkan berbekal catatan impresifnya selama babak grup.

Vietnam merupakan tim dengan catatan produktivitas tertinggi di Piala AFF 2026, dengan selisih gol di angka 12. Namun demikian, Malaysia memiliki keunggulan status tuan rumah terlebih dahulu.

Meski memiliki pekerjaan rumah dari segi pertahanan, kecepatan yang dimiliki Malaysia bisa menjadi modal penting untuk mengejutkan tim berjuluk The Golden Star Warriors.

Editor: Edi Yulianto
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