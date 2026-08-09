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Andika Rachmansyah
Minggu, 9 Agustus 2026 | 16.28 WIB

Drama Semifinal Piala AFF 2026: Thailand Lawan Singapura Panas!

Momen pemain Singapura, Song Ui-young (kanan) berduel dengan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner. (Instagram/@fasingapore) - Image

Momen pemain Singapura, Song Ui-young (kanan) berduel dengan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner. (Instagram/@fasingapore)

JawaPos.com – Thailand dan Malaysia kompak memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2026. Dengan begini, laga semifinal turnamen Asia Tenggara ini sudah ditentukan.

Thailand melenggang ke semifinal setelah berhasil mengalahkan Myanmar dua gol tak berbalas di Stadion Rajamangala, Bangkok, Sabtu (8/8) malam WIB. Kemenangan ini membuat Thailand menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih kemenangan di babak grup Piala AFF 2026. 

Selain itu, tim berjuluk Gajah Perang ini juga satu-satunya kontestan yang sama sekali belum kebobolan selama turnamen. Catatan sempurna ini membuat Thailand lolos ke babak gugur dengan koleksi sempurna, 12 poin dari empat kemenangan.

Di semifinal nanti, Thailand akan berjumpa Singapura. Meski diunggulkan, Thailand amat haram meremehkan tim berjuluk The Lions tersebut.

Sebelumnya, Singapura berhasil membuat dua raksasa Asia Tenggara, Vietnam dan Timnas Indonesia pusing tujuh keliling. Vietnam menjadi korban Singapura kala ditahan imbang tanpa gol pada Jumat (31/8) silam, sedangkan skuad Garuda tersingkir dari turnamen karena diimbangi 1-1 oleh Ilhan Fandi dan kolega.

Di laga lain, Vietnam yang merupakan tim paling produktif di Piala AFF 2026 akan menghadapi runner-up Grup B Malaysia. Kepastian ini diputuskan setelah tim berjuluk Harimau Malaya menang tipis 1-0 atas Filipina pada laga terakhir penyisihan grup di KLFA Stadium, Kuala Lumpur, Sabtu (8/8).

Seperti biasa, laga semifinal Piala AFF 2026 akan digelar dengan sistem dua leg. Babak empat besar ini dibuka dengan laga Singapura menjamu Thailand pada Sabtu (15/8) mendatang. 

Kedua tim akan bertemu kembali di markas Thailand pada Selasa (18/8). Sementara di partai sebelah, Malaysia akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada Minggu (16/8), sedangkan Vietnam akan berstatus tuan rumah di leg kedua pada Rabu (19/8).

Editor: Edi Yulianto
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