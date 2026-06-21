Meski Punya Mobil Listrik dan Hybrid, Penjualan Chery Indonesia Anjlok Lebih dari 30 Persen

JawaPos.com - Chery Indonesia menghadapi tantangan berat di pasar otomotif nasional pada awal 2026. Berdasarkan data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan merek asal China tersebut mengalami penurunan cukup tajam baik dari sisi distribusi pabrik ke dealer (wholesales) maupun penjualan langsung ke konsumen (retail sales).

Kondisi ini terjadi di tengah gencarnya peluncuran model baru, mulai dari SUV bermesin bensin, hybrid, hingga mobil listrik yang menyasar berbagai segmen pasar.

Penjualan Chery Turun Lebih dari 30 Persen Data Gaikindo menunjukkan Chery mencatat penjualan wholesales sebanyak 5.302 unit selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka tersebut turun 33,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan juga terjadi pada penjualan ritel. Sepanjang lima bulan pertama tahun ini, Chery membukukan retail sales sebanyak 5.458 unit atau merosot 28,8 persen dibandingkan capaian Januari-Mei 2025.

Tekanan semakin terlihat pada performa bulan Mei 2026. Chery hanya mencatat wholesales sebanyak 954 unit, turun 52,1 persen dibanding Mei tahun lalu. Sementara penjualan ritel tercatat 968 unit atau terkoreksi hingga 53,2 persen secara tahunan.

Persaingan Pasar Semakin Ketat Penurunan penjualan tersebut terjadi saat pasar otomotif Indonesia semakin kompetitif, khususnya di segmen kendaraan elektrifikasi yang kini diramaikan banyak merek baru asal China maupun produsen Jepang dan Korea Selatan.

Meski demikian, Chery masih memiliki portofolio produk yang cukup lengkap untuk bersaing di berbagai segmen. Pabrikan yang kembali beroperasi di Indonesia sejak 2022 itu menawarkan kendaraan bermesin konvensional hingga elektrifikasi.

Di segmen mesin bensin, Chery mengandalkan lini Tiggo Series, Tiggo Cross, serta Omoda 5. Sementara untuk kendaraan ramah lingkungan, Chery menghadirkan Omoda E5 sebagai SUV listrik murni, C5 CSH berteknologi Chery Super Hybrid, serta Tiggo 8 CSH yang mengusung sistem Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Chery J6 Jadi Andalan di Segmen SUV Listrik Salah satu model yang cukup mencuri perhatian adalah Chery J6. SUV listrik bergaya off-road ini tampil dengan desain boxy yang sedang digemari konsumen Indonesia.