Punya Chery J6? Ini Cara Chery Bantu Jaga Performa Mobil Listrik Tetap Optimal

JawaPos.com - Chery Indonesia menggelar program pemeriksaan kendaraan (general check-up) dan edukasi teknis bagi pemilik Chery J6 sebagai bagian dari penguatan layanan purnajual. Kegiatan ini membantu pengguna memahami teknologi kendaraan listrik sekaligus menjaga performa mobil tetap optimal.

Menggandeng diler Chery Trimegah BSD serta komunitas J6EVO, kegiatan tersebut digelar pada 21 Juni 2026 sebagai bagian dari program Chery Family Care dan With Chery With Love (WCWL).

Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan kolaborasi dengan jaringan diler dan komunitas menjadi salah satu langkah perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberikan edukasi kepada konsumen mengenai penggunaan dan perawatan kendaraan listrik.

"Pemahaman yang baik mengenai teknologi kendaraan dapat membantu pengguna menikmati pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan efisien," kata Budi dalam pernyataan resminya, Rabu (1/6).

Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti sesi edukasi mengenai berbagai teknologi yang digunakan pada Chery J6.

Salah satu materi yang dibahas adalah penggunaan All-Aluminum Alloy Chassis, rangka berbahan aluminium yang dirancang untuk mengurangi bobot kendaraan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap korosi.

Material aluminium juga diklaim mampu meningkatkan kekakuan struktur kendaraan sehingga memberikan stabilitas yang lebih baik saat berkendara, mengurangi gejala body roll, serta mendukung pengendalian yang lebih nyaman di berbagai kondisi jalan.

Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai program garansi yang tersedia untuk Chery J6. Program tersebut mencakup garansi kendaraan selama enam tahun atau 150.000 kilometer, garansi baterai hingga delapan tahun atau 160.000 kilometer, serta layanan perawatan berkala gratis selama lima tahun atau 75.000 kilometer untuk kendaraan listrik.

Usai sesi edukasi, tim teknis Chery bersama diler Trimegah BSD melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan peserta.