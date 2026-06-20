Indomobil eMotor Luncurkan Motor Listrik Tyranno X di Jakarta Fair 2026

Motor listrik Indomobil eMotor Tyranno X yang diluncurkan pada ajang Jakarta Fair 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/6/2026). (ANTARA/Pamela Sakina)
JawaPos.com - PT Indomobil eMotor Internasional resmi meluncurkan motor listrik terbaru Tyranno X pada ajang Jakarta Fair 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/6).
Motor itu diluncurkan sebagai pengembangan lini Tyranno yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan mobilitas harian hingga aktivitas luar ruang ringan.
Diluncurkan di booth Indomobil eMotor di Open Space 2 No. 33, JIExpo Kemayoran, dengan mengusung tema “The Story Continues”, CEO PT Indomobil eMotor, Pius Wirawan mengatakan kehadiran model baru ini sekaligus menandai upaya perusahaan untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik roda dua yang semakin kompetitif di Indonesia.
“Tyranno X kami hadirkan sebagai kelanjutan dari pengembangan lini Tyranno, dengan fokus pada peningkatan daya jelajah, kenyamanan, serta fitur yang lebih adaptif untuk berbagai kondisi jalan di Indonesia. Kami melihat kebutuhan konsumen tidak hanya pada efisiensi, tetapi juga pada fleksibilitas penggunaan,” kata Pius.
Secara umum, Tyranno X dirancang sebagai motor listrik yang mengedepankan kombinasi daya jelajah, kenyamanan, dan fleksibilitas penggunaan.
Motor ini dibekali motor listrik 3 kW dengan torsi 180 Nm serta baterai lithium berkapasitas 3,456 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 160 kilometer dalam kondisi eco riding.
Untuk mendukung penggunaan di berbagai kondisi jalan, Tyranno X juga dilengkapi ground clearance yang relatif tinggi (170 mm), ban bertipe all terrain (segala medan), serta sistem suspensi yang dirancang untuk memberikan stabilitas dan kenyamanan berkendara.
Tyranno X dipasarkan dengan harga Rp 32,8 juta on the road (OTR) Jakarta dan tersedia dalam enam pilihan warna, yakni Charcoal Black, Mineral Blue, Lava Red, Desert Yellow, Ash Grey, dan Moss Green.
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