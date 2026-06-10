Tambah Puluhan Armada Mobil Listrik, Adopsi EV di Kalangan Korporasi Makin Cepat

JawaPos.com - Adopsi kendaraan listrik di kalangan perusahaan semakin menunjukkan perkembangan positif. Tren ini terlihat setidaknya dalam beberapa tahun terakhir dengan banyak perusahaan besar yang sudah menggunakan mobil listrik sebagai armada operasional mereka.

Terbaru, MPMRent menambah puluhan mobil listrik ke dalam armada operasional sebagai bagian dari upaya memperluas layanan transportasi ramah lingkungan untuk pelanggan korporasi. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa kendaraan listrik mulai mendapat tempat yang lebih besar di segmen armada perusahaan, sebuah pasar yang dinilai berpotensi mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Selain mendukung target pengurangan emisi, perusahaan juga mulai melihat kendaraan listrik sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional jangka panjang. MPMRent menilai kebutuhan pelanggan terhadap layanan mobilitas berkelanjutan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak sedikit perusahaan yang kini memasukkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari strategi bisnis dan operasional mereka. Termasuk dalam pemilihan moda transportasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, MPMRent menambah 50 unit kendaraan listrik ke dalam portofolio armadanya. CEO MPMRent Chua Zi Yong mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi mobilitas yang lebih berkelanjutan bagi pelanggan korporasi.

"Kami bangga menjadikan Wuling New BinguoEV Lite sebagai bagian dari armada kami. Kerja sama ini memperkuat komitmen MPMRent dalam menyediakan solusi mobilitas yang berkelanjutan bagi pelanggan. Ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang kami bersama Wuling untuk membawa Indonesia menuju masa depan transportasi yang lebih hijau," kata Chua Zi Yong.

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Bagi industri otomotif, meningkatnya penggunaan kendaraan listrik oleh perusahaan dinilai menjadi perkembangan penting. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada penjualan kendaraan listrik ke konsumen individu.

Padahal, segmen fleet memiliki potensi besar karena penggunaan kendaraan yang lebih intensif dan kebutuhan armada dalam jumlah besar.