Festival Jakarta Great Sale 2026 Dibuka, 104 mal Jakarta Gelar Diskon 70 Persen dan Hadiah Mobil Listrik!

JawaPos.com - Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, di Central Park 2, Jakarta Barat.

Sebanyak 104 mal di seluruh Jakarta menghadirkan diskon besar lebih dari satu bulan penuh, mulai dari 10 Juni hingga 22 Juli 2026.

Kehadiran pesta diskon ini diharapkan menjadi magnet kuat untuk mendongkrak perputaran uang di sektor ritel dan pariwisata.

"Festival Jakarta Great Sale telah menjadi agenda tahunan yang dinantikan masyarakat. Kegiatan ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan karena mampu menarik warga dari luar Jakarta untuk datang dan berbelanja di ibu kota," ujar Sekda Uus, Kamis (11/6).

Demi menyukseskan gelaran akbar ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif khusus berupa pembebasan pajak reklame bagi seluruh mal peserta program. Strategi ini diharapkan memicu promosi besar-besaran demi menggenjot daya beli publik.

"Dengan berbagai kebijakan yang diberikan, kami berharap aktivitas ekonomi semakin bergeliat. Jakarta harus terus menjadi kota kebanggaan bersama dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat," kata Sekda Uus.

Melihat antusiasme yang tinggi, pihak panitia memasang target transaksi ritel yang cukup fantastis, yakni menembus angka Rp16 triliun. Angka ini meningkat dari capaian tahun lalu yang berada di posisi Rp15,5 triliun.

"Kita tidak boleh pesimis, harus optimistis. Pertumbuhan ekonomi Jakarta cukup baik dan inflasi juga terkendali. Ditambah berbagai rangkaian kegiatan HUT Jakarta sepanjang periode ini, kami yakin para pelaku usaha memiliki ruang dan kesempatan untuk bangkit serta menggerakkan perekonomian Jakarta," tuturnya.

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Ketua Festival Jakarta Great Sale, Mualim Wijoyo, menegaskan bahwa FJGS bukan sekadar ajang diskon massal. Event ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam menggerakkan roda ekonomi Jakarta yang berkelanjutan.