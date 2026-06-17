Toyota Masih Raja, Penjualan Mobil Indonesia Naik Signifikan pada Mei 2026

JawaPos.com - Pasar otomotif Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi. Data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil pada Mei 2026 masih tumbuh dua digit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan baru tetap terjaga, meskipun industri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi kenaikan harga kendaraan.

Penjualan wholesales atau distribusi kendaraan dari pabrikan ke dealer tercatat mencapai 69.219 unit pada Mei 2026. Angka tersebut meningkat 14 persen dibandingkan Mei 2025 yang mencapai 60.697 unit.

Sementara itu, penjualan retail atau pengiriman kendaraan dari dealer ke konsumen mencapai 71.890 unit. Capaian ini tumbuh 16,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 61.546 unit.

Kinerja positif juga terlihat secara kumulatif. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, penjualan wholesales mencapai 359.015 unit atau naik 12,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, penjualan retail selama lima bulan pertama tahun ini mencapai 359.490 unit, meningkat 8,8 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan pasar otomotif Indonesia masih memiliki daya tarik yang kuat di tengah dinamika ekonomi global dan berbagai tantangan yang dihadapi industri.

Meski demikian, laju pertumbuhan pasar belum sepenuhnya bebas hambatan. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.

"Kurs rupiah yang bergerak di kisaran Rp18.000 per dolar AS berpotensi meningkatkan biaya produksi maupun impor komponen kendaraan apabila berlangsung dalam jangka waktu yang panjang," ujarnya bebrapa waktu lalu di Jakarta.