Penjualan Mobil Indonesia Tetap Tumbuh di Tengah Tekanan Rupiah, Toyota Masih Memimpin Pasar

JawaPos.com - Industri otomotif Indonesia masih mampu menjaga momentum pertumbuhan pada 2026. Di tengah tantangan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah, permintaan kendaraan roda empat tetap menunjukkan daya tahan yang cukup kuat.

Data terbaru yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memperlihatkan penjualan mobil sepanjang Mei 2026 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa pasar otomotif nasional belum kehilangan daya tarik di mata konsumen.

Selama Mei 2026, distribusi kendaraan dari pabrikan ke jaringan dealer mencapai lebih dari 69 ribu unit. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan Mei tahun lalu.

Tren serupa juga terlihat pada penjualan langsung ke konsumen yang mencatatkan kenaikan lebih tinggi.

Kinerja tersebut memperpanjang tren positif yang berlangsung sejak awal tahun. Dalam rentang Januari hingga Mei 2026, total penjualan kendaraan secara nasional berhasil melampaui 359 ribu unit.

Capaian itu menunjukkan bahwa pasar masih bergerak ke arah yang sehat meski sejumlah faktor eksternal terus membayangi industri.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian pelaku usaha otomotif adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya mata uang nasional berpotensi meningkatkan biaya produksi karena sebagian bahan baku dan komponen kendaraan masih bergantung pada impor.

Kondisi tersebut membuat produsen kendaraan harus berhitung cermat dalam menentukan strategi bisnis, terutama terkait harga jual.