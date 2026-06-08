Respons Tekanan Tarif AS, Toyota Bawa Pulang Camry Produksi Amerika ke Jepang

JawaPos.com – Toyota Motor Corp. akan mulai mengimpor dan menjual sedan Camry buatan Amerika Serikat ke Jepang mulai musim gugur tahun ini. Langkah itu dilakukan untuk menunjukkan upaya perusahaan membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Senin (8/6), Toyota menargetkan penjualan sekitar 10.000 unit Camry produksi AS setiap tahun di pasar Jepang. Kendaraan tersebut akan diproduksi dengan setir kanan agar sesuai dengan aturan lalu lintas Jepang.

Ketua Toyota Akio Toyoda mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan dagang kedua negara. Menurut dia, perbaikan neraca perdagangan bisa membuka peluang peninjauan kembali kebijakan tarif yang saat ini membebani industri otomotif.

"Jika langkah ini membantu memperbaiki neraca perdagangan sampai tingkat tertentu, ada harapan persoalan tarif bisa ditinjau kembali," ujar Toyoda dalam sebuah acara terkait Camry di Prefektur Shizuoka.

Camry sebelumnya sempat dipasarkan di Jepang selama puluhan tahun. Namun model sedan tersebut dihentikan penjualannya di pasar domestik pada 2023.

Keputusan Toyota datang di tengah tekanan yang masih dirasakan produsen otomotif Jepang akibat kebijakan tarif pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah produsen Jepang terus mencari cara untuk mengurangi dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis mereka.

Toyota juga telah lebih dulu memasarkan kendaraan produksi AS di Jepang. Sejak April lalu, perusahaan menjual pikap Tundra dan SUV Highlander yang diproduksi di Amerika Serikat kepada konsumen Jepang.

Langkah impor balik atau reverse-import ini tergolong tidak lazim bagi Toyota. Sebab perusahaan selama ini dikenal sebagai eksportir kendaraan dari Jepang ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat.