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Nanda Prayoga
Rabu, 17 Juni 2026 | 03.15 WIB

5 Hal Penting yang Harus Diketahui Sebelum Memilih Daihatsu Rocky Turbo untuk Perjalanan Luar Kota

Mobil Daihatsu Rocky pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 - Image

Mobil Daihatsu Rocky pada pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025

JawaPos.com - Daihatsu Rocky Turbo menjadi salah satu SUV kompak yang cukup diminati di Indonesia. Desain modern, mesin turbo yang efisien, serta berbagai fitur keselamatan membuat mobil ini menarik bagi konsumen yang menginginkan kendaraan harian sekaligus teman perjalanan jarak jauh.

Namun, sebelum memutuskan membeli Daihatsu Rocky Turbo untuk kebutuhan luar kota, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Sebab, karakter mobil ini berbeda dengan SUV berkapasitas mesin lebih besar yang selama ini banyak digunakan untuk perjalanan antarkota. Memahami kelebihan dan keterbatasannya akan membantu calon pembeli mendapatkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan.

Berikut lima hal yang wajib diketahui sebelum membeli Daihatsu Rocky Turbo untuk pemakaian luar kota.

1. Mesin Kecil, tetapi Torsi Melimpah Berkat Turbo

Salah satu daya tarik utama Daihatsu Rocky Turbo adalah penggunaan mesin 1.0 liter tiga silinder turbo berkode 1KR-VET. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 98 PS dan torsi 140 Nm.

Meski kapasitas mesinnya hanya 998 cc, kehadiran turbo membuat tenaga terasa responsif, terutama saat melaju di jalan tol atau melakukan akselerasi untuk mendahului kendaraan lain. Karakter torsi yang muncul pada putaran mesin rendah juga membuat mobil terasa ringan saat menghadapi tanjakan.

Karena itu, jangan langsung menilai performa Rocky Turbo hanya dari kapasitas mesinnya yang tergolong kecil.

2. Konsumsi BBM Menjadi Salah Satu Keunggulannya

Bagi pengguna yang sering bepergian ke luar kota, efisiensi bahan bakar tentu menjadi pertimbangan penting.

Dengan mesin berkapasitas kecil dan teknologi turbo, Rocky Turbo dikenal mampu menawarkan konsumsi bahan bakar yang relatif irit dibanding banyak SUV bermesin lebih besar. Saat digunakan dengan gaya berkendara yang wajar dan kondisi lalu lintas lancar, efisiensi bahan bakarnya menjadi salah satu nilai jual utama mobil ini.

Editor: Bintang Pradewo
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