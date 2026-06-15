Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 15 Juni 2026 | 14.29 WIB

BMW Pamer Ketangguhan Mobil Anti Peluru, Seri 7 dan X5 Protection Diuji dalam Berbagai Skenario Ekstrem

BMW menggelar sebuah kegiatan eksklusif yang memperlihatkan kemampuan dua model andalannya, yakni BMW 7 Series Protection dan BMW X5 Protection. (carscoops) - Image

BMW menggelar sebuah kegiatan eksklusif yang memperlihatkan kemampuan dua model andalannya, yakni BMW 7 Series Protection dan BMW X5 Protection. (carscoops)

JawaPos.com - Bagaimana rasanya mengendarai mobil yang mampu menahan serangan peluru sekaligus tetap melaju layaknya sedan dan SUV premium? Pertanyaan itu dijawab BMW lewat serangkaian pengujian ekstrem yang melibatkan BMW 7 Series Protection dan BMW X5 Protection.

Kendaraan lapis baja tersebut tidak hanya diuji dari sisi perlindungan, tetapi juga kemampuan bermanuver dalam kondisi yang menuntut respons cepat dan presisi tinggi.

Pabrikan asal Jerman itu telah mengembangkan kendaraan lapis baja langsung dari pabrik selama lebih dari empat dekade, menjadikannya salah satu pemain utama di segmen kendaraan perlindungan tinggi.

BMW menggelar sebuah kegiatan eksklusif yang memperlihatkan kemampuan dua model andalannya, yakni BMW 7 Series Protection dan BMW X5 Protection.

Acara tersebut melibatkan puluhan calon pelanggan dari berbagai negara Eropa yang ingin melihat secara langsung bagaimana performa kendaraan lapis baja modern di berbagai kondisi berkendara.

Deretan varian mobil BMW yang ikut dalam pengujian. (carscoops).

Kegiatan berlangsung di fasilitas pengembangan BMW di Sokolov, Republik Ceko. Sebanyak 67 peserta dari delapan negara mendapat kesempatan menguji langsung kemampuan kendaraan yang dirancang untuk melindungi penggunanya dari berbagai ancaman berisiko tinggi.

Yang menarik, BMW tidak hanya menampilkan kemampuan perlindungan balistik kedua model tersebut. Para peserta juga diajak merasakan bagaimana mobil lapis baja tetap mampu menawarkan performa dan pengendalian layaknya kendaraan premium pada umumnya.

Kaca mobil BMW yang dilakukan pengujian dengan tembakan. (carscoops)

Bobot Bertambah, Performa Tetap Dijaga

Menambahkan lapisan baja dan perlindungan khusus tentu membuat bobot kendaraan meningkat drastis dibanding model standar. Kondisi ini biasanya berpengaruh terhadap akselerasi, stabilitas, hingga kemampuan pengereman.

Untuk menunjukkan kemampuan rekayasa teknologinya, BMW mempertemukan model Protection dengan versi reguler. BMW 7 Series Protection dibandingkan langsung dengan BMW 740d dan BMW 750e, sementara X5 Protection diuji berdampingan dengan X5 50e, X5 40d, serta X5 M.

Para peserta dapat merasakan perbedaan karakter kendaraan sekaligus melihat bagaimana sistem sasis, suspensi, dan penggerak telah disesuaikan agar mampu mengimbangi tambahan bobot akibat perlindungan balistik.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
BMW Festival of JOY 2026, Pajang Puluhan Mobil Premium dan Mini Cooper Edisi Spesial - Image
Otomotif

BMW Festival of JOY 2026, Pajang Puluhan Mobil Premium dan Mini Cooper Edisi Spesial

Sabtu, 18 April 2026 | 05.03 WIB

Diduga Korslet Mesin, BMW Ludes Terbakar - Image
Berita Daerah

Diduga Korslet Mesin, BMW Ludes Terbakar

Sabtu, 31 Januari 2026 | 00.24 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore