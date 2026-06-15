BMW Pamer Ketangguhan Mobil Anti Peluru, Seri 7 dan X5 Protection Diuji dalam Berbagai Skenario Ekstrem

JawaPos.com - Bagaimana rasanya mengendarai mobil yang mampu menahan serangan peluru sekaligus tetap melaju layaknya sedan dan SUV premium? Pertanyaan itu dijawab BMW lewat serangkaian pengujian ekstrem yang melibatkan BMW 7 Series Protection dan BMW X5 Protection.

Kendaraan lapis baja tersebut tidak hanya diuji dari sisi perlindungan, tetapi juga kemampuan bermanuver dalam kondisi yang menuntut respons cepat dan presisi tinggi.

Pabrikan asal Jerman itu telah mengembangkan kendaraan lapis baja langsung dari pabrik selama lebih dari empat dekade, menjadikannya salah satu pemain utama di segmen kendaraan perlindungan tinggi.

BMW menggelar sebuah kegiatan eksklusif yang memperlihatkan kemampuan dua model andalannya, yakni BMW 7 Series Protection dan BMW X5 Protection.

Acara tersebut melibatkan puluhan calon pelanggan dari berbagai negara Eropa yang ingin melihat secara langsung bagaimana performa kendaraan lapis baja modern di berbagai kondisi berkendara.

Deretan varian mobil BMW yang ikut dalam pengujian. (carscoops).

Kegiatan berlangsung di fasilitas pengembangan BMW di Sokolov, Republik Ceko. Sebanyak 67 peserta dari delapan negara mendapat kesempatan menguji langsung kemampuan kendaraan yang dirancang untuk melindungi penggunanya dari berbagai ancaman berisiko tinggi.

Yang menarik, BMW tidak hanya menampilkan kemampuan perlindungan balistik kedua model tersebut. Para peserta juga diajak merasakan bagaimana mobil lapis baja tetap mampu menawarkan performa dan pengendalian layaknya kendaraan premium pada umumnya.

Kaca mobil BMW yang dilakukan pengujian dengan tembakan. (carscoops)

Bobot Bertambah, Performa Tetap Dijaga Menambahkan lapisan baja dan perlindungan khusus tentu membuat bobot kendaraan meningkat drastis dibanding model standar. Kondisi ini biasanya berpengaruh terhadap akselerasi, stabilitas, hingga kemampuan pengereman.

Untuk menunjukkan kemampuan rekayasa teknologinya, BMW mempertemukan model Protection dengan versi reguler. BMW 7 Series Protection dibandingkan langsung dengan BMW 740d dan BMW 750e, sementara X5 Protection diuji berdampingan dengan X5 50e, X5 40d, serta X5 M.