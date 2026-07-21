Resmi! Fabio Quartararo Hijrah ke Honda di Balapan MotoGP 2027

Pembalap asal Prancis, Fabio Quartararo, hengkang dari Yamaha dan merapat ke Honda. (Instagram/@fabioquartararo20)
JawaPos.com - Masa depan Fabio Quartararo akhirnya terungkap. Pembalap berjuluk El Diablo itu resmi meninggalkan Monster Energy Yamaha setelah MotoGP 2026 berakhir dan akan bergabung dengan Honda.
Honda resmi memperkenalkan Quartararo sebagai pembalap anyarnya pada Selasa (21/7/2026) sore WIB. Tim pabrikan asal Jepang tersebut mengikat juara MotoGP 2021 itu selama dua musim, yakni pada 2027 dan 2028.
“Honda Racing Corporation (HRC) dengan bangga mengumumkan perekrutan Fabio Quartararo untuk menghadapi Kejuaraan Dunia MotoGP musim 2027 dan 2028,” tulis Honda dalam pernyataan resminya, Selasa (21/7/2026).
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Quartararo akan menandai era baru bersama Honda. Pasalnya pada musim depan, MotoGP telah menetapkan perombakan besar, salah satunya penurunan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc.
El Diablo memulai kariernya bersama Yamaha melalui tim satelit Sepang Racing Team pada 2019. Berselang dua musim, Quartararo dipromosikan ke tim pabrikan dan langsung menyabet gelar juara dunia MotoGP 2021.
Setelah itu, performa motor Yamaha mengalami penurunan. Quartararo pun sempat memberikan kesempatan terakhir kepada Yamaha dengan memperpanjang kontraknya pada April 2024. Namun seiring berjalannya waktu, mesin motor tim pabrikan asal Jepang itu masih belum mengalami peningkatan.
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Kemudian, Quartararo santer dikaitkan akan membelot ke tim rival Yamaha, yakni Honda. Rumor transfer terbesar musim ini pun akhirnya terwujud. El Diablo resmi berseragam Honda untuk dua musim ke depan.
Quartararo sendiri bukan wajah baru di Honda. Pembalap asal Prancis itu sempat membela tim asal Jepang itu saat memulai karier di kelas Moto3 ada 2015 silam.
Tim Honda sendiri juga baru mengumumkan rekrutan David Alonso dengan kontrak multi-tahun. Performa ciamiknya bersama CFMoto Aspar di kelas Moto2 menarik perhatian Honda. Saat ini, pembalap berusia 20 tahun itu bercokol di peringkat keempat dalam klasemen sementara Moto2 2026 dengan koleksi 116 poin.
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