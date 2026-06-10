Motor Listrik Harley-Davidson Kini Lebih Murah, LiveWire Honcho Dibanderol Mulai Rp101 Jutaan

Motor listrik LiveWire S4 Honcho setara motor konvensional 125 cc. (visordown)
JawaPos.com - Di tengah lesunya pasar motor listrik premium, LiveWire justru mengambil langkah berbeda. Anak usaha Harley-Davidson tersebut resmi memulai produksi LiveWire S4 Honcho Trail dan S4 Honcho Street, motor listrik berukuran ringkas dengan harga lebih terjangkau yang menyasar pengendara muda dan pengguna perkotaan.
Strategi ini diyakini menjadi babak baru industri sepeda motor listrik global, di mana motor listrik ringan dan terjangkau mulai dianggap lebih menarik dibanding model berperforma tinggi dengan harga selangit.
Seperti dikutip dalam laman visordown dikatakan bahwa LiveWire mengonfirmasi bahwa produksi massal S4 Honcho Trail dan Street telah dimulai.
Kedua model tersebut sebelumnya diperkenalkan dalam bentuk konsep di ajang Homecoming Harley-Davidson dan pameran otomotif EICMA.
Untuk pasar global, LiveWire Honcho Trail dibanderol mulai Rp101 jutaan, sementara varian Street dipasarkan sekitar Rp110 jutaan (konversi dari harga Inggris dengan kurs saat ini).
Harga tersebut menjadikan Honcho sebagai motor paling terjangkau dalam jajaran produk LiveWire sekaligus menandai perubahan strategi perusahaan yang sebelumnya fokus pada motor listrik premium.
Motor Listrik Setara 125cc
LiveWire S4 Honcho dirancang sebagai motor listrik ringan yang setara dengan motor bensin 125 cc. Karena itu, model ini ditujukan bagi pengguna pemula, komuter perkotaan, hingga kalangan muda yang mencari kendaraan praktis dan ramah lingkungan.
Meski berukuran kompak, performanya cukup menarik. LiveWire mengklaim motor listrik ini mampu berakselerasi dari 0-48 km/jam hanya dalam waktu sekitar 3 detik.
Kecepatan puncaknya mencapai sekitar 95 km/jam, cukup untuk kebutuhan mobilitas perkotaan maupun perjalanan jarak menengah.
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