TVS iQube S Kian Eksis di Jalanan Bandung, Efisiensi dan Performa Jadi Kunci

JawaPos.com - TVS Motor Company Indonesia (TMCI) terus memperkuat eksistensinya di segmen kendaraan listrik nasional. Kali ini, pabrikan asal India tersebut menggelar kegiatan Community Riding TVS iQube S di Kota Bandung sebagai upaya mendorong adopsi motor listrik sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas pengguna.

Kegiatan yang digelar bersama Main Dealer TVS Bandung di Jalan Abdurachman Saleh No.79, Cicendo, itu diikuti sekitar 40 peserta.

Menariknya, mayoritas peserta merupakan pengemudi transportasi online yang mengandalkan TVS iQube S sebagai kendaraan operasional harian.

Tingginya partisipasi dalam kegiatan ini menjadi sinyal positif bahwa motor listrik semakin diterima masyarakat, khususnya kalangan pengemudi ride-hailing yang membutuhkan kendaraan efisien, ekonomis, dan dapat diandalkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari.

Pemilik Dealer TVS Bandung, Johan Kartawidjaja, dalam pernyataan resminya, Senin (8/6) mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para mitra pengemudi yang telah mempercayakan TVS iQube S sebagai kendaraan operasional mereka.

"Acara ini dibuat untuk mengapresiasi kemitraan kami dengan pengemudi ride-hailing. Kami berharap semakin banyak pengemudi transportasi online yang tertarik bergabung dengan program sewa milik yang kami tawarkan," ujarnya.

Komunitas TVS iQube S riding menyusuri kota Bandung. (TVS)

Menurut Johan, semakin banyaknya TVS iQube S yang beroperasi di jalan raya turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik.

"Dengan semakin banyak motor TVS iQube S yang terlihat di jalan, masyarakat akan semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik. Dari sisi kualitas, motor ini juga terbukti andal untuk menunjang aktivitas harian," tambahnya.

Rangkaian Community Riding dimulai dari dealer TVS Bandung dan dilanjutkan konvoi melintasi sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Acara kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan berbagi pengalaman antar pengguna di kawasan Jalan RE Martadinata.