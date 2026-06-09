Daihatsu Mulai Bangkit di 2026, Namun Penjualannya Masih Jauh dari Puncak Tertinggi

JawaPos.com - Pasar otomotif nasional masih menghadapi tantangan berat. Hal itu tercermin dari kinerja penjualan ritel Daihatsu yang hingga Mei 2026 belum mampu kembali ke level penjualan yang pernah dicapai pada periode 2022 hingga 2024.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil Daihatsu dari dealer ke konsumen (retail sales) selama Januari-Mei 2026 mencapai 59.484 unit.

Angka tersebut memang tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat 56.715 unit.

Namun, capaian tersebut masih tertinggal jauh dibandingkan performa Daihatsu pada masa puncaknya dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Januari-Mei 2022, Daihatsu mampu membukukan penjualan ritel sebanyak 73.711 unit. Angka itu kemudian meningkat menjadi 87.193 unit pada periode yang sama tahun 2023, menjadi salah satu pencapaian terbaik merek tersebut di Indonesia.

Sayangnya, tren positif itu mulai berbalik pada 2024. Penjualan Daihatsu turun menjadi 76.313 unit dan terus merosot hingga hanya mencapai 56.715 unit pada Januari-Mei 2025.

Meski mulai menunjukkan pemulihan pada 2026, volume penjualan Daihatsu masih berada jauh di bawah capaian 2022, 2023, bahkan 2024.

Persaingan dan Kondisi Pasar Jadi Tantangan Penurunan penjualan Daihatsu sejalan dengan melambatnya pasar otomotif nasional dalam dua tahun terakhir.

Selain daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, persaingan di segmen mobil murah dan kendaraan keluarga juga semakin ketat dengan hadirnya berbagai model baru dari sejumlah pabrikan.