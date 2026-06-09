SUV Misterius DFSK Muncul Lagi di Jalanan, Siap Tantang Pasar SUV Indonesia?

Sosok SUV misterius dari DFSK yang sebelumnya tertutup kamuflase sekarang tampil jelas tertangkap kamera. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile kembali memancing rasa penasaran pecinta otomotif setelah SUV misterius DFSK kembali tertangkap kamera saat menjalani uji jalan.
Detail desain mulai terlihat lebih jelas, mulai dari fascia depan hingga bagian belakang.
Meski spesifikasi masih dirahasiakan, intensitas pengujian yang dilakukan mengindikasikan SUV baru DFSK siap meluncur dan meramaikan pasar SUV Indonesia dalam waktu dekat.
Jika sebelumnya kendaraan tersebut masih tertutup kamuflase tebal, kini sejumlah detail desain mulai terlihat lebih jelas.
Mulai dari tampilan fascia depan, lekukan bodi samping, hingga desain bagian belakang kendaraan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai calon SUV terbaru DFSK.
Kemunculan model anyar ini semakin menguatkan spekulasi bahwa DFSK tengah mempersiapkan peluncuran produk baru untuk meramaikan pasar SUV Indonesia yang saat ini semakin kompetitif.
Meski identitas resmi kendaraan tersebut masih dirahasiakan, sejumlah elemen desain menunjukkan karakter SUV modern yang mengedepankan kesan tangguh dan dinamis.
Garis bodi terlihat tegas dengan proporsi yang mengarah pada SUV berukuran menengah. Sementara bagian depan memperlihatkan desain yang lebih modern dibanding lini produk DFSK yang saat ini dipasarkan di Indonesia.
Kemunculan kendaraan tersebut di berbagai lokasi pengujian juga mengindikasikan bahwa proses pengembangan produk telah memasuki tahap akhir sebelum diperkenalkan kepada publik.
Sebagai bagian dari proses validasi produk, SUV misterius DFSK diketahui telah menjalani serangkaian pengujian di berbagai karakter jalan.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?