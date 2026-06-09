SUV Misterius DFSK Muncul Lagi di Jalanan, Siap Tantang Pasar SUV Indonesia?

JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile kembali memancing rasa penasaran pecinta otomotif setelah SUV misterius DFSK kembali tertangkap kamera saat menjalani uji jalan.

Detail desain mulai terlihat lebih jelas, mulai dari fascia depan hingga bagian belakang.

Meski spesifikasi masih dirahasiakan, intensitas pengujian yang dilakukan mengindikasikan SUV baru DFSK siap meluncur dan meramaikan pasar SUV Indonesia dalam waktu dekat.

Jika sebelumnya kendaraan tersebut masih tertutup kamuflase tebal, kini sejumlah detail desain mulai terlihat lebih jelas.

Mulai dari tampilan fascia depan, lekukan bodi samping, hingga desain bagian belakang kendaraan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai calon SUV terbaru DFSK.

Kemunculan model anyar ini semakin menguatkan spekulasi bahwa DFSK tengah mempersiapkan peluncuran produk baru untuk meramaikan pasar SUV Indonesia yang saat ini semakin kompetitif.

Desain Mulai Terkuak Meski identitas resmi kendaraan tersebut masih dirahasiakan, sejumlah elemen desain menunjukkan karakter SUV modern yang mengedepankan kesan tangguh dan dinamis.

Garis bodi terlihat tegas dengan proporsi yang mengarah pada SUV berukuran menengah. Sementara bagian depan memperlihatkan desain yang lebih modern dibanding lini produk DFSK yang saat ini dipasarkan di Indonesia.

Kemunculan kendaraan tersebut di berbagai lokasi pengujian juga mengindikasikan bahwa proses pengembangan produk telah memasuki tahap akhir sebelum diperkenalkan kepada publik.