Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Narendra Prasetya
Selasa, 9 Juni 2026 | 02.28 WIB

Italjet Surabaya Berharap dari Momentum IIMS

Direktur Italjet Indonesia Nabila Putri (kanan) dan Nicko Eigert sebagai R&amp;D Italjet Indonesia. (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Direktur Italjet Indonesia Nabila Putri (kanan) dan Nicko Eigert sebagai R&amp;D Italjet Indonesia. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Italjet R 200 terpilih jadi Best Scooter pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, 26-31 Mei. Tipe tersebut juga merepresentasikan potensi bagus pabrikan skuter premium dari Italia itu di Jatim.

Hanya dalam enam hari selama IIMS digelar, sebanyak 65 unit R 200 dapat terjual. Hampir tiga kali lipat dari jumlah penjualan Italjet Dragster 250 yang mencatatkan 20 kali Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).
Momentum apik dalam IIMS itulah yang ingin dilanjutkan Italjet Surabaya, tahun ini.

’’Kami berharap, penjualannya bisa meningkat 80 persen,’’ kata owner PT Cipta Ramadhan Sejahtera Muhamad Niko.

Minggu pagi (7/6), Italjet Surabaya membuka diler 3S di kawasan Jalan Diponegoro. Termasuk R 200, seluruh lineup Italjet pun tersedia di sini.

"Mulai dari kapasitas mesin 200 cc, 250 cc, 490 cc, hingga 700 cc. Tapi tetap R 200 yang paling diminati,’’ sambung Niko.

PT Cipta Ramadhan di Jatim sebagai distributor resmi Italjet. Direktur Italjet Indonesia Nabila Putri menyebut Jatim punya potensi yang besar dalam penjualan motor Italjet. Termasuk di Surabaya, yang dia sebut salah satu paling aktif di Indonesia.

Nabila mengharapkan, diler Surabaya nantinya tidak hanya menyuplai permintaan motor Italjet di area Jatim. Begitu pula dengan permintaan Italet dari daerah lain, termasuk Jateng dan kawasan Indonesia Timur.

"Sejauh ini, diler resmi Italjet di luar Jakarta baru dibuka di Jabar dan Jatim. Kami harap, yang tidak dapat dijangkau dari Jakarta, bisa dijangkau dari Jatim,’’ kata Nabila.

Antusiasme penjualan Italjet di Jatim, khususnya di Surabaya, itulah yang membuat Italjet Indonesia berencana memasukkan Surabaya jadi salah satu kota tempat launching Italjet Roadster 400, tahun depan. ’’Kami harap antusiasmenya juga tinggi,’’ sebut Nabila. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Scomadi Owners Indonesia Ramaikan Jakarta Mods May Day 2026, Tebar Semangat Budaya Skuter Klasik - Image
Komunitas

Scomadi Owners Indonesia Ramaikan Jakarta Mods May Day 2026, Tebar Semangat Budaya Skuter Klasik

Rabu, 3 Juni 2026 | 16.41 WIB

5 Vespa Paling Ikonik yang Mengubah Dunia Skuter dari Masa ke Masa - Image
Otomotif

5 Vespa Paling Ikonik yang Mengubah Dunia Skuter dari Masa ke Masa

Kamis, 30 April 2026 | 15.58 WIB

Yamaha Ikut Panas, Skuter Listrik EC-06 Resmi Meluncur Bisa Tempuh 169 Km, Simak Harganya - Image
Otomotif

Yamaha Ikut Panas, Skuter Listrik EC-06 Resmi Meluncur Bisa Tempuh 169 Km, Simak Harganya

Kamis, 5 Februari 2026 | 02.43 WIB

Terpopuler

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik - Image
1

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

2

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

3

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

4

Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

7

Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia

8

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

9

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

10

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore