Italjet Surabaya Berharap dari Momentum IIMS

JawaPos.com - Italjet R 200 terpilih jadi Best Scooter pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026, 26-31 Mei. Tipe tersebut juga merepresentasikan potensi bagus pabrikan skuter premium dari Italia itu di Jatim.

Hanya dalam enam hari selama IIMS digelar, sebanyak 65 unit R 200 dapat terjual. Hampir tiga kali lipat dari jumlah penjualan Italjet Dragster 250 yang mencatatkan 20 kali Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Momentum apik dalam IIMS itulah yang ingin dilanjutkan Italjet Surabaya, tahun ini.

’’Kami berharap, penjualannya bisa meningkat 80 persen,’’ kata owner PT Cipta Ramadhan Sejahtera Muhamad Niko.

Minggu pagi (7/6), Italjet Surabaya membuka diler 3S di kawasan Jalan Diponegoro. Termasuk R 200, seluruh lineup Italjet pun tersedia di sini.

"Mulai dari kapasitas mesin 200 cc, 250 cc, 490 cc, hingga 700 cc. Tapi tetap R 200 yang paling diminati,’’ sambung Niko.

PT Cipta Ramadhan di Jatim sebagai distributor resmi Italjet. Direktur Italjet Indonesia Nabila Putri menyebut Jatim punya potensi yang besar dalam penjualan motor Italjet. Termasuk di Surabaya, yang dia sebut salah satu paling aktif di Indonesia.

Nabila mengharapkan, diler Surabaya nantinya tidak hanya menyuplai permintaan motor Italjet di area Jatim. Begitu pula dengan permintaan Italet dari daerah lain, termasuk Jateng dan kawasan Indonesia Timur.

"Sejauh ini, diler resmi Italjet di luar Jakarta baru dibuka di Jabar dan Jatim. Kami harap, yang tidak dapat dijangkau dari Jakarta, bisa dijangkau dari Jatim,’’ kata Nabila.