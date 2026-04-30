Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 30 April 2026 | 15.58 WIB

5 Vespa Paling Ikonik yang Mengubah Dunia Skuter dari Masa ke Masa

Vespa 98, 1946&nbsp;merupakan Vespa pertama yang ditenagai mesin 98cc. (Istimewa)

JawaPos.com - Vespa bukan sekadar kendaraan roda dua. Selama puluhan tahun, Vespa telah menjadi simbol gaya hidup, desain ikonik, dan perkembangan teknologi otomotif dunia.

Dari model pertama bermesin 98cc hingga skuter modern berteknologi canggih, Vespa terus berevolusi mengikuti zaman tanpa meninggalkan karakter khasnya.

Berikut deretan Vespa paling ikonik sepanjang sejarah.

Vespa 98, 1946 merupakan Vespa pertama yang ditenagai mesin 98cc, menghasilkan 3,2 HP pada 4.500 rpm dengan kecepatan maksimum 60 km/jam.

Model ini diproduksi selama dua tahun, dimulai dari unit no. 1 hingga no. 2.464 pada 1946, kemudian dilanjutkan dengan unit no. 2.465 hingga 18.079 pada 1947.

Vespa 150 GS, 1955 kerap disebut para ahli sebagai “model yang paling diapresiasi, paling banyak ditiru, dan paling dikenang”. Model ini menghadirkan berbagai inovasi, seperti mesin 150cc, transmisi 4-speed, jok panjang standar, hingga desain setang dan lampu depan yang menyatu dengan “fairing”, serta roda dengan ban 10 inci.

Vespa ini mampu mencapai kecepatan 100 km/jam. Desainnya juga diperbarui, dengan bodi yang jauh lebih aerodinamis.

 Vespa 50, 1964, merupakan Vespa 50cc pertama yang diciptakan untuk menyesuaikan aturan baru di Italia sesuai Italian Highway Code yang mewajibkan plat nomor untuk mesin berkapasitas lebih besar.

Model ini sangat serbaguna dan andal, dengan tata letak mesin yang baru dan silinder dimiringkan 45° alih-alih horizontal. Model ini juga menjadi desain terakhir karya Corradino D’Ascanio.

