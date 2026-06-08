Awali Ekspansi di Luar Jabodetabek, LEPAS Resmikan Show Room di Yogyakarta

JawaPos.com - LEPAS, sub-brand premium dari Chery Group, memperluas kehadirannya di Indonesia dengan meresmikan showroom LEPAS di Yogyakarta, yang menjadi langkah pertama ekspansi merek tersebut di luar wilayah Jabodetabek, berkolaborasi dengan PT Sumber Baru Trada Mobil.

Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan peresmian showroom tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jaringan secara bertahap dengan menitikberatkan pada pengalaman konsumen.

“Ini merupakan bagian dari perjalanan memperluas kehadiran di Indonesia secara bertahap dan berfokus pada pengalaman. Kami percaya showroom bukan hanya tempat melihat kendaraan, tetapi ruang untuk memahami bagaimana desain, teknologi, dan pengalaman berkendara terhubung dengan gaya hidup,” ujar Vice Country Director LEPAS Indonesia Temmy Wiradjaja.

Showroom yang berlokasi di Jalan Laksda Adisucipto KM 7 itu berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi dengan luas bangunan 248 meter persegi. Fasilitas tersebut menghadirkan layanan terpadu 3S yakni Sales (penjualan), Service (servis), dan Spare Parts (suku cadang), empat unit display, serta 5+1 service bay untuk mendukung kapasitas layanan.

Selain itu, showroom juga dilengkapi VIP Lounge yang dapat dimanfaatkan sebagai co-working space guna menghadirkan pengalaman yang lebih nyaman dan premium bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.

“Kehadiran ini bukan hanya ekspansi fasilitas, tetapi juga bentuk komitmen untuk membawa pengalaman brand yang lebih dekat dengan konsumen, di mana interaksi tidak lagi sebatas transaksi, melainkan pengalaman memahami LEPAS secara utuh,” ujar Managing Director Sumber Baru Group Kartika Kurniawan Putri.

Melalui showroom tersebut, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan LEPAS L8 PHEV yang telah diperkenalkan sejak GIIAS 2025, termasuk melakukan test drive untuk memahami kenyamanan berkendara dan berbagai fitur yang ditawarkan.