Dinarsa Kurniawan
Jumat, 1 Mei 2026 | 16.35 WIB

Perkenalkan Konsep Elegant Lifestyle House, Hadirkan Pengalaman Mobilitas yang Lebih Personal

Lepas menghadirkan konsep Elegant Lifestyle House yang menggabungkan desain, teknologi, dan gaya hidup dalam satu pengalaman mobilitas yang lebih personal. (Istimewa)

JawaPos.com-Perkembangan kendaraan energi baru (NEV) kini bergerak ke arah yang lebih luas, tidak lagi berhenti pada aspek performa dan efisiensi.

Produsen mulai menggabungkan teknologi dengan pendekatan gaya hidup, menghadirkan pengalaman berkendara yang terasa lebih dekat dengan keseharian pengguna.

Lepas menjadi salah satu brand yang mengusung pendekatan tersebut melalui rangkaian kegiatan di Wuhu, Tiongkok. Dalam agenda 2026 International Business Summit, Lepas memperkenalkan versi terbaru dari konsep Elegant Lifestyle House, yang mengintegrasikan desain, teknologi, dan gaya hidup dalam satu kesatuan pengalaman.

Konsep ini dirancang untuk menghadirkan mobilitas yang selaras dengan preferensi konsumen modern. Setiap elemen tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga dirancang untuk mendukung aktivitas harian dengan sentuhan personal yang lebih kuat.

Pada kesempatan yang sama, Lepas juga menggelar Global Partner Conference perdana pada 26–28 April 2026 di Wuhu. Acara ini dihadiri lebih dari 500 mitra dari hampir 20 negara dan wilayah, sekaligus menjadi penanda transisi brand menuju pengembangan jaringan global yang lebih terstruktur.

“Lepas menghadirkan pengalaman mobilitas yang menyatu dengan gaya hidup modern. Pendekatan ini juga menjadi arah bagi Lepas di Indonesia, di mana kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan keseharian konsumen, termasuk dalam cara mereka berinteraksi dengan brand,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director Lepas Indonesia.

Melalui forum tersebut, Lepas memperluas jangkauan globalnya ke berbagai kawasan seperti Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin. Ekspansi ini membuka peluang menghadirkan distribusi dan layanan yang lebih terintegrasi, termasuk bagi pasar Indonesia yang pertumbuhan NEV-nya semakin dinamis.

Konsep Elegant Lifestyle House sendiri sebelumnya diperkenalkan dalam Milan Design Week, dan kini dikembangkan menjadi pengalaman yang lebih imersif. Di Wuhu, pengunjung dapat menjelajahi berbagai zona tematik yang merepresentasikan keterkaitan kendaraan dengan gaya hidup modern.

