Lepas Resmikan Showroom Baru di Pluit, Hadirkan Pengalaman Mobilitas Premium untuk Konsumen Urban

JawaPos.com-Perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan turut mengubah cara konsumen memilih kendaraan. Di kawasan urban seperti Jakarta Utara, kendaraan kini semakin dipandang sebagai bagian dari kebutuhan mobilitas modern yang mendukung kenyamanan, teknologi, hingga produktivitas sehari-hari.

Melihat perkembangan tersebut, Lepas memperluas jaringan showroom di Indonesia dengan meresmikan Lepas Mas Pluit di kawasan Pluit Culinary Park, Jakarta Utara. Kehadiran showroom ini menjadi jaringan keempat Lepas di Indonesia sekaligus menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan konsumen perkotaan.

“Peresmian Lepas Mas Pluit merupakan bagian dari upaya kami untuk menghadirkan pengalaman brand yang lebih dekat, lebih personal, dan relevan dengan gaya hidup pelanggan saat ini.

Bagi Lepas, showroom juga menjadi ruang dimana konsumen dapat merasakan langsung bagaimana teknologi, desain, dan kenyamanan hadir dalam satu pengalaman yang utuh,” ujar Temmy Wiradjaja, Vice Country Director LEPAS Indonesia di Jakarta, Rabu (6/5).

Berlokasi di Jalan Pluit Karang Indah Timur, Jakarta Utara, showroom ini berada dekat akses keluar tol Pluit maupun Penjaringan. Fasilitas tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.300 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 1.200 meter persegi.

Lepas Mas Pluit menghadirkan layanan terpadu 3S (Sales, Service, Spare Parts) untuk memudahkan kebutuhan pelanggan, mulai dari pembelian kendaraan hingga layanan purna jual.

Selain area penjualan dan servis, showroom ini juga dilengkapi VIP Lounge yang dapat digunakan sebagai co-working space. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan agar konsumen tetap nyaman dan produktif saat menunggu kendaraan mereka ditangani.