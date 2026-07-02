Penjualan Lexus di Indonesia Turun 30 Persen, Segmen Mobil Mewah Masih Melambat

JawaPos.com - Pasar mobil premium di Indonesia masih menghadapi tekanan pada 2026. Berdasarkan data terbaru Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel Lexus kembali mengalami penurunan selama lima bulan pertama tahun ini, melanjutkan tren pelemahan yang sudah terjadi sejak 2025.

Kinerja penjualan mobil premium di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan. Hal tersebut terlihat dari capaian penjualan ritel Lexus yang kembali mengalami penurunan pada periode Januari hingga Mei 2026.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Lexus Indonesia mencatat penjualan ritel sebanyak 477 unit sepanjang lima bulan pertama 2026.

Angka tersebut turun sekitar 30,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 850 unit.

Penurunan ini sekaligus memperpanjang tren pelemahan yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir. Pada periode Januari–Mei 2024, penjualan ritel Lexus masih berada di level 1.264 unit, sebelum turun menjadi 850 unit pada periode yang sama di 2025 dan kembali melemah pada 2026.

Jika dilihat secara bulanan, penjualan Lexus pada Mei 2026 juga mencatatkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang Mei tahun ini, penjualan ritel Lexus mencapai 125 unit, lebih rendah sekitar 24,2 persen dibandingkan Mei 2025 yang membukukan 165 unit.

Penurunan tersebut menunjukkan bahwa permintaan kendaraan premium masih menghadapi tantangan, meski pasar otomotif nasional mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan di beberapa segmen.

Sejumlah faktor diperkirakan turut memengaruhi penjualan mobil mewah, mulai dari kondisi ekonomi, perubahan preferensi konsumen, hingga semakin ketatnya persaingan di segmen premium.